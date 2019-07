FBI-sjefen: Russere prøver fortsatt å påvirke amerikanske valg

– Russerne har opplagt til hensikt å forsøke å påvirke våre valg. Mitt syn er at inntil de stopper, så har de ikke blitt hindret godt nok, sa Wray til justiskomiteen i Senatet tirsdag.

Amerikansk etterretning og spesialrådgiver Robert Muellers gransking har slått fast at russisk etterretning og den russiske trollfabrikken Internet Research Agency forsøkte å hjelpe Donald Trump og skade demokratenes kandidat Hillary Clinton i 2016-valget.

Muellers rapport ble lagt fram i april. Etterforskerne fant ikke bevis for at Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne, samtidig som de ikke utelukker at så var tilfelle.

Den 448 sider lange rapporten dokumenterer også kontakt mellom Trumps valgkampteam og russere, men uten at det er vurdert som direkte lovbrudd.

Onsdag skal Mueller vitne i Kongressen om sin gransking. Trump står fast på at han avviser russisk innblanding og at valgseieren fant sted uten hjelp utenfra.

I et møte med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors i juli i fjor, sa Trump at han aksepterte Putins avvisning av innblanding i 2016-valget. Trump avviste dermed også amerikansk etterretnings konklusjon.

– Jeg har stor tillit til min etterretning, men jeg vil si at president Putin var svært sterk og kraftfull i sin avvisning i dag, sa Trump.

I forrige måned møttes de to under G20-møtet i Osaka i Japan. Sittende ved siden av Putin, sa Trump på spøkefullt vis, mens han viftet med en finger:

– Ikke bland deg inn i valget, president, ikke bland deg inn.