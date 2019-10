De siste dagene har flere hundre aktivister fra Extinction Rebellion demonstrert i Londons gater. De har blant annet sperret av flere gater og bruer. Aktivistene vil skape oppmerksomhet om den globale oppvarmingen og oppfordrer til sivil ulydighet.

Statsminister Boris Johnson har reagert med sinne og krevd at de «umedgjørlige» aktivistene pakker sammen og fjerner sine «hamp-stinkende» telt.

Aktivistene får full støtte fra far

Onsdag møtte faren til Johnson demonstrantene fra Extinction Rebellion på Trafalgar Square i London.

Stanley Johnson fortalte dem at de gjør det som er rett når de krever at CO2-utslippene må kuttes drastisk, skriver nyhetsbyrået AP.

Johnsons far sa også at øko-bevegelsen er «enormt viktig» og at det for ham ikke er noen tvil om at politikerne har gjort altfor lite for å bekjempe menneskeskapte klimaendringer.

Bærer merket med stolthet

Under arrangementet hadde Stanley Johnson festet et merke med symbolet til Extinction Rebellion på jakken.

– Jeg bærer dette merket med stolthet, sa faren i et intervju.

Siden mandag har mer enn 500 demonstranter blitt arrestert i London. Lignende aksjoner har funnet sted i en rekke byer verden over.

Gruppa er også aktiv i Norge. Sist uke ble norske aktivister dømt av Oslo tingrett til å betale bøter, blant annet for aksjoner på publikumsgalleriet i Stortinget.

