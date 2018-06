Fare for handelskrig mellom Europa og USA

Verden

Av Mats Rønning, NTB

– Jeg er bekymret over at USA nå trapper ytterligere opp proteksjonistiske tiltak i handelspolitikken, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Tollsatsene på 25 prosent på import av stål og 10 prosent på aluminium trådte i kraft for Norges del allerede 23. mars. EU, Canada og Mexico fikk midlertidig unntak fra ekstratollen, men unntaket utløper ved midnatt i Washington, klokken 6 fredag norsk tid.

Advarte EU

USAs handelsminister Wilbur Ross sier det var framgang i forhandlingene med EU, men ikke i en slik grad at amerikanerne ville gjøre unntaket fra ekstratollen permanent. Han advarer nå EU mot å treffe mottiltak mot metalltollen og sier unionen da vil være ansvarlig for en opptrapping.

– Vi ønsker ikke å starte en handelskrig. Hvis det skjer en opptrapping, skjer det fordi EU har besluttet å svare, sier Ross i et intervju med den franske avisen Le Figaro.

Trosset advarsler

De amerikanske advarslene møter døve ører i Brussel.

– USA har under disse samtalene prøvd å bruke trussel om handelsrestriksjoner som vektstang for å oppnå innrømmelser fra EU. Det er ikke slik vi gjør forretninger, og slett ikke slik det skal være mellom langvarige partnere, venner og allierte, sier EUs handelskommissær Cecilia Malmström.

– USA etterlater oss ikke annet valg enn å gå videre til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og til å innføre toll på en rekke importerte varer fra USA, fastslår EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

– Ulovlig

Like tydelig i talen er Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel. Begge betegner den amerikanske ekstratollen som «ulovlig».

Macron advarer samtidig mot det han kaller økonomisk nasjonalisme.

– Og nasjonalisme er krig. Det er nøyaktig hva som hendte på 30-tallet, sier presidenten.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas sa det slik:

– Handelskriger har ingen vinnere. Vårt svar til «Amerika først», kan bare være «Et forent Europa», sier Maas.

– Grumsete juss

NUPI-forsker Arne Melchior sier til NTB at det er paradoksalt at USA pålegger nære allierte ekstratoll og viser til sikkerhetspolitiske hensyn.

– Dette er grumsete juridisk farvann i WTO-systemet, samtidig som det er et faresignal at nære allierte ikke klarer å løse en handelskonflikt, som nå kan bli kraftig trappet opp, sier han.

EU har allerede klar en liste over mangfoldige amerikanske produkter som kan bli ilagt toll, som sigaretter, bourbon, peanøttsmør, tranebær og appelsinjus. En oppdatert liste ventes å bli offentliggjort med det aller første.

I mellomtiden har Canada som gjengjeldelse vedtatt å innføre tollsatser på amerikanske varer som whiskey, appelsinjus, stål og aluminium til en verdi av over 100 milliarder kroner. Tidligere på dagen svarte Mexico med egen toll på en lang rekke amerikanske varer, deriblant druer, epler, tynnribbe, ost, stål og lamper.