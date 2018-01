Verden

FNs barneorganisasjon Unicef fikk inn en langt mindre andel penger enn organisasjonen ba om til Syria og nabolandene i fjor enn i de foregående årene.

Reduksjonen til hjelpen til syriske barn kommer i en tid da det nettopp er mulig for hjelpeorganisasjoner å gjøre mer inne i Syria, forteller generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge.

– Det flere enn 13 millioner syrere som fortsatt trenger hjelp – to tredeler er inne i Syria, resten er i nabolandene. I tillegg har vi nå tilgang til mange deler av landet som tidligere ikke var tilgjengelig for humanitære organisasjoner, for eksempel Raqqa, sier Viken.

Givertrøtthet

I 2017 kom under halvparten av pengene Unicef ba om for Syria inn: kun 43 prosent. I 2016, 2015 og 2014 fikk organisasjonen inn henholdsvis 61 prosent, 62 prosent og 60 prosent av det den ba om.

Den samme nedgangen ser man for nabolandene rundt Syria, der syriske flyktninger er hovedmottakerne: Unicef fikk bare 45 prosent av det organisasjonen ba om i 2017, mens andelen for de tre foregående årene var langt høyere: 67 prosent i 2016, hele 97 prosent i 2015 og 66 prosent i 2014.

Denne vinteren er det sju år siden opprøret startet i Syria. Assad-regimet har det siste året tatt tilbake kontrollen i flere områder i Syria, der det derfor ikke lenger pågår kamper. Det har gitt roligere områder enkelte steder.

– Syria-krigen går inn i sitt åttende år, og det kan være givertrøtthet vi opplever. Men det kan også være at mange tror at den verste krisen er over, siden krigføringen er redusert i enkelte områder. Men behovet er minst like stort, sier Viken.

Hun reiste selv i 270 kilometer gjennom Syria i høst.

– Det meste av Syria er helt ødelagt. Alle hus jeg så var skadet. Vannforsyningen og elektrisiteten er rammet. Det er seks millioner barn inne i Syria som ikke har det aller mest nødvendige, sier Viken.

Kommer inn nå

Et av områdene man nå kommer inn i, er Øst-Aleppo – et av de mest ødelagte områder i Syria.

– Øst-Aleppo fikk vi full tilgang til straks skytingen var over, og vi kom da inn med mat, medisiner og tepper. Samtidig skal vi drive skolegang og helsetjenester. Internflyktninger har begynt å komme tilbake, men de har brukt opp sparepengene sine, og må flytte tilbake til ruiner. Behovene er enorme, sier Viken.

Men krigen er langt fra over i Syria, selv om flere områder nå er roligere.

Tre områder peker seg ut som svært urolige for øyeblikket:

Afrin nord i Syria, der Tyrkia har startet en offensiv mot kurdiske styrker.

Øst-Ghouta utenfor Damaskus, et område som er beleiret og utsatt for voldsomme angrep.

Idlib-provinsen, der Assad-regimet tvinger sunnimuslimer på flukt.

– Selv om det er roligere andre steder i Syria, er ikke krigen på noen måte over. Det vi ser nå er noe av det styggeste siden krigen begynte, fortalte Alun McDonald fra Redd Barna i Jordan til Dagsavisen i forrige uke.

Store kriser

Nedgangen i pengehjelp til Syria og nærområdene kan også komme av at en rekke kriser internasjonalt har eskalert de siste årene, tror Camilla Viken.

I Unicefs humanitære handlingsplan for barn, som blir lansert i dag, er det fem kriser globalt som har de største nødhjelpsbehovene:

* Syriske flyktninger i Syrias naboland

* Jemen

* Syria

* Den demokratiske republikken Kongo

* Sør-Sudan

I tillegg krever flyktningkrisen blant rohingyaer fra Myanmar i Bangladesh og krisene i Irak, Nigeria og Somalia en stor hjelpeinnsats.

– I dag bor ett av fire barn i verden i et land som er berørt av konflikt eller katastrofe, konkluderer FN-organisasjonen i rapporten som publiseres i dag.