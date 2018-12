Skjelettet av en mann – iført et par svært slitesterke lærstøvler – ble funnet av arkeologer i forbindelse med utgravingen av en ny kloakktunnel i den engelske hovedstaden. Funnet skjedde i Bemondsey i sør-London, der tunnelen bygges, skriver CNN.

Tunnelprosjektet har en kostnad på 4,2 milliarder pund, tilsvarende over 45 milliarder kroner.

Dyrt lær

Det mystiske funnet har satt i gang ytterligere undersøkelser. Skjelettet ble funnet med ansiktet ned i gjørma på bunnen av elven. Kostnaden av lær for 500 år siden var svært høy, noe som trolig betyr at mannen døde plutselig og at det ikke er snakk om et hvilested, skriver CNN.

– Mannen kan ha vært seiler eller fisker, tror arkeologene.

– Ved å studere disse støvlene, har vi fått et fascinerende innblikk i livet til en mann som levde for 500 år siden, sier funnspesialist Beth Richardson hos Mola Headland, ifølge CNN.

Under 35

Det var ekstra såler i støvlene, disse inneholdt mose eller lignende materiale for å gjøre dem mer behagelig i ulendt terreng.

Mannen var trolig under 35 år da døden inntraff, hevder arkeologene.

Themsens bredder var et farlig sted å oppholde seg i det 15. og 16. århundre. Dét bidrar til å styrke arkeologenes antakelse om en ulykke.

