Fant 370.000 tannbørster på øde øy

Studien, som ifølge CNN ble publisert i i Scientific Reports, viser at den knapt bebodde øygruppen er fylt til randen med hele 238 tonn plast. Den australske øygruppen i det Indiske hav reklameres til turister som «Australias siste uoppdagede paradis».

Trolig enda verre enn studien tilsier

Store deler av søppelet som ble funnet var engangsartikler som flaskekorkerer, tannbørster og sugerør, i tillegg til store mengder med både sko og sandaler. Leder for studien, teksikolog Jennifer ved Universitetet i Tasmania, mener tilstanden til de øde øyene er en svært viktig indikator for miljøet over hele verden. «Vi kan sammenlikne øyer som dette med kanarifuglene som ble brukt i gruvene. Det blir stadig vikitgere at vi lytter til signalene de gir oss», skriver hun i en pressemelding.

Forskerne på øya undersøkte bare ned til cirka 10 centimeters dybde, og Lavers mener derfor at anslaget om 414 millioner søppelbiter trolig er et konservativt anslag. Forskerne hadde heller ikke tilgang til de aller mest forsøplede øyene.

Har undersøkt liknende eksempler

Tidligere har Lavers ledet en studie på en annen øde øy, den ubebodde Hendersonøya midt i stillehavet. Øya hadde ifølge studien fra 2017 det høyeste målte tetthet av plastavfall i hele verden, med 38 millioner plastbiter som til sammen veide 17 tonn. Selv om Kokosøyene hadde lavere plasttetthet per kvadratmeter, var det totale volumet av plast enda høyere enn på Hendersønøya.

Kan få store konsekvenser - også for mennesker

Lavers sin medforfatter av studien, Annett Finger fra Victoria University konstaterte at verdens hav ble forsøplet har omtent 12.7 millioner tonn plast i løpet av 2010. «Forsøpling av plast er en veldokumentert trussel til dyrelivet, og man forsker stadig på innvirkningen slik forsøpling har på mennersker», uttaler hun.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

