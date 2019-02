Zuckerberg startet Facebook på sin egen hybel på Harvard for 15 år siden. Men Zuckerbergs far ga ham og søsknene et alternativ til å gå på skole:

– Start en McDonald’s-franchise. Det var det tilbudet pappa ga Mark. Han ga oss tilbudet om å starte en franchise, og å drive den, sier søsteren Randi Zuckerberg i et intervju med CNN.

Da Mark Zuckerberg valgte å slutte på college, var foreldrene litt usikre. Men de har alltid støttet barnas beslutninger, forsikrer Randi Zuckerberg.

Bra annetvalg

– Jeg tror de tenkte «okei, du burde kanskje ha gått for McDonald’s» da Mark sa han skulle slutte. Men samtidig tenkte de «okei, dette er kanskje et bra annetvalg» om Facebook, sier søsteren, som selv jobbet for Facebook i starten.

Nå er hun direktør i Zuckerberg Media, hennes eget produksjonsselskap. Det inkluderer blant annet et TV-show for barn og et business-program på radiokanalen Sirius XM.

Randi Zuckerberg tror samholdet i familien kan ha vært en inspirasjon til Facebook.

– Når man har en stor familie, sånn som oss, så er alt bygd inn i en stor familieenhet. Kanskje han tenkte som så, etter å ha vokst opp med tre søstre, at «jeg er nødt til å knytte bånd med andre også», sier hun smilende.

Facebook har vokst og vokst siden starten. Foto: AP/NTB scanpix

