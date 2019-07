Europeiske myndigheter bør redde migranter til sjøs

Europarådets menneskerettskommissær Dunja Mijatovic sier medlemslandene må ta mer ansvar for å redde migranter til sjøs, beskytte innvandrernes rettigheter og unngå straff for ikke-statlige organisasjoner.

– Å redde liv er ikke en forbrytelse, sier Mijatovic.

Menneskerettskommissæren angriper en stadig strengere europeisk migrasjonspolitikk. Hun kritiserer de europeiske landenes manglende evne til å samarbeide om ansvaret for innvandrere.

Nektes å legge til kai

Uttalelsen kommer etter flere konflikter mellom Italias populistiske regjering og humanitære redningsskip.

Fredag opplyser den italienske humanitære gruppen Mediterranea Saving Humans at de nektes å legge til kai på den italienske øya Lampedusa. Torsdag reddet de 54 migranter fra en gummibåt utenfor Libya. Helsen til menneskene om bord forverres, ifølge organisasjonen, som frykter enda en stillingskrig med Italias regjering.

Den tyske flyktningorganisasjonen Sea-Eye opplyser fredag at de har reddet ytterligere 65 mennesker fra en overlastet gummibåt i internasjonale farvann utenfor den libyske kysten.

Italias innenriksminister Matteo Salvini sier fredag at ingen av migrantene får ankomme Italia. Han har lagt ned forbud mot at redningsbåter med migranter og flyktninger kommer til italienske havner.

Malta vil ta imot

Etter å ha seilt i to uker med stadig mer forkomne migranter i en hetebølge i Middelhavet, ignorerte den tyske kapteinen Carola Rackete (31) på Sea-Watch 3 forbudet mot å gå inn i italiensk territorialfarvann.

Hun la til kai på Lampedusa, og er nå fri for anklager. Dette har fått Salvini til å reagere med raseri.

Malta opplyste torsdag at de vil ta imot migrantene reddet av Mediterranea. I en uttalelse sier den maltesiske regjeringen at landet vil ta imot de 54 migrantene fra organisasjonens skip «Alex». Til gjengjeld vil Italia ta imot 55 andre migranter fra Malta som en del av et initiativ som fremmer en europeisk samarbeidsånd, heter det videre.

Et fartøy fra den maltesiske kystvakten vil plukke opp migrantene fra den 18 meter lange seilbåten som for tiden befinner seg i internasjonalt farvann utenfor Lampedusa.

Forlis og luftangrep

Torsdag sank en båt med flyktninger og migranter i Middelhavet utenfor Tunisia. Minst 80 personer fryktes omkommet.

Båtforliset skjer få dager etter to luftangrep mot en flyktningleir i Tajoura i Libya, hvor minst 53 personer ble drept. Regjeringen i Libya varslet torsdag at de vurderer å stenge alle flyktningleirer i landet og løslate flyktningene og migrantene som følge av hendelsen.

Over 17.900 mennesker ble registrert døde eller savnet i Middelhavet fra 2014 til 2018, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon. Organisasjonen mener imidlertid at dette er et lavt anslag. Det antas at 70 prosent av dem som dør og forsvinner, aldri blir registrert.