Sikkerhets- og etterretningstjenestene i Frankrike, Storbritannia og Italia har lenge sett med stor bekymring på høyreekstreme og muslimfiendtlige grupper på ytre høyre fløy.

– Europa er i stor fare: Ekstremismen øker over alt, og vi – etterretningstjenestene – er travelt opptatt med å kanalisere ressurser for å overvåke ytre høyre fløy, sa den daværende lederen for fransk kontraetterretning, Patrick Calvar, i mai 2016.

– Vi må avdekke og stanse alle disse gruppene som før eller siden vil utløse strid og sammenstøt, la han til.

Infiltrerer

Både i Frankrike og andre europeiske land har sikkerhets- og etterretningstjenestene infiltrert mange høyreekstreme grupper i forsøk på å hindre dem fra å gjennomføre voldelige aksjoner og begå hatkriminalitet.

Peter Neumann, som leder International Centre for the Study of Radicalisation i London, er likevel bekymret.

– De siste fire-fem årene har vi sett hvordan den høyreekstreme terroren og hatkriminaliteten har økt, konstaterte han nylig i et intervju med CNN.

– Dette skyldes i mine øyne økende polarisering, noe som har ført til mer ekstremisme, ikke bare fra jihadister, men også fra høyreekstremister, la han til.

Lar seg inspirere

Hundrevis av mennesker er drept i terroraksjoner fra tilhengere av ekstreme islamistgrupper som al-Qaida og Den islamske staten (IS) i Europa siden 2014.

Brenton Tarrant, som skal ha stått bak massakren som kostet 50 muslimer livet i Christchurch på New Zealand i forrige uke, hevder i et såkalt manifest at han ønsket å hevne den 11 år gamle svenske jenta Ebba Åkerlund som ble drept i lastebilangrepet i Stockholm i 2017.

Professor Graham Macklin ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo mener høyreekstreme som begår terrorhandlinger, særlig såkalt ensomme ulver, i stor grad lar seg inspirere av ekstreme islamister.

Øker innsatsen

Europeiske sikkerhets- og etterretningstjenester følger nå stadig nøyere med på de høyreekstreme gruppene, som sist hadde en oppblomstring på 1980-tallet.

Ifølge analytikerne ved Jane's Terrorism and Insurgency Centre (JTIC) økte antallet operasjoner rettet mot slike grupper i Europa med hele 88 prosent fra 2016 til 2017.

Britenes sikkerhetsminister Ben Wallace opplyste mandag at nærmere halvparten av alle som jobber med å avdekke og forhindre radikalisering i Storbritannia, nå fokuserer på høyreekstreme miljøer.

Som en direkte følge av terrorangrepet mot to moskeer i Christchurch lover Wallace nå å øke bevilgningene til dette arbeidet.

– Et angrep av samme type som på New Zealand kunne absolutt også ha skjedd i Storbritannia, sa han til BBC mandag.

Tyske nynazister

Tysk etterretning har også satt større ressurser inn mot høyreekstreme i år, nærmere bestemt økt antallet ansatte viet til dette arbeidet med 50 prosent, opplyste sjefen for tysk sikkerhetstjeneste, Thomas Haldenwang, i fjor.

Flere nynazistgrupper er de siste årene avdekket og stanset i Tyskland, nå sist gruppen Revolution Chemnitz som planla et terrorangrep på den tyske nasjonaldagen 3. oktober i fjor.

Søker likesinnede

Selv om mange høyreekstreme grupper er sterkt nasjonalistiske av natur, som British National Action (NA), søker de likevel kontakt med likesinnede i andre europeiske land.

– NA-aktivister pleier bånd til militante i Tyskland, Baltikum og Skandinavia, ifølge professor Graham Macklin.

– Det er også beviser for at NA-aktivister har besøkt Azov-bataljonen, den høyreekstreme militsen som tidligere har kjempet mot russiske styrker i Ukraina, sier han.

