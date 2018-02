Verden

En kaldfront med vind og snø fra Sibir skaper problemer i hele Europa mandag. Roma fikk sin første snø siden 2012, og kulda har krevd menneskeliv i flere land.

«The Beast from the East», som været er blitt kalt av britiske medier, ventes å trekke kald luft fra Sibir i Russland inn mot resten av Europa de kommende dagene.

Kaldfronten nådde Nord-Italia søndag – og mandag trakk snøværet sørover til Roma. Colosseum, Forum Romanum og Palatinerhøyden er blant turistattraksjonene som er blitt stengt som følge av det uvanlige været.

Myndighetene i landet har oppfordret folk til å bli værende hjemme så mye som mulig. I tillegg har de stengt flere av Romas skoler. Busstilbudet er kraftig redusert, og togtrafikken inn og ut av byen er preget av forsinkelser og kanselleringer.

Snøfallet stoppet på ettermiddagen, og nå er italienske soldater utstasjonert i byen for å rydde unna snøen – som også har ført til problemer for flytrafikken i Roma.

Åtte frøs i hjel i Polen

Italia er langt fra alene om å være rammet av kulda. I Polen er den slags vær langt mer vanlig, men temperaturer ned mot 20 minusgrader er ikke hverdagskost.

Myndighetene i landet opplyser at minst åtte mennesker har mistet livet som følge av kulde i helgen. Folk oppfordres til å kle seg godt mens de lave temperaturene fortsetter utover uka.

Myndighetene i Litauen opplyser at rekordlave temperaturer ned mot 24 minus i helgen krevde minst tre menneskeliv der. I nabolandet Latvia har minst åtte blitt kjørt til sykehus på grunn av kuldesjokk, mens i Estland advares det om temperaturer ned mot 29 minus enkelte steder.

Iskaldt er det også i Moskva. Søndag var det minus 20 i den russiske hovedstaden, og kulda fortsetter utover uka.

–Den eneste varmen vi kan regne med, er sjelens varme, sier Russlands sjefmeteorolog Roman Vilfand til nyhetsbyrået Interfax.

Soldater rydder snø i Kroatia

Hele Kroatia er rammet av det iskalde været, og selv tettsteder langs kysten av Adriaterhavet våknet mandag til temperaturer under null grader. Drøyt 1.000 soldater er blitt utstasjonert for å rydde unna den verste snøen. Enkelte steder meldes det om opptil 1,5 meter snø.

Ved Tysklands høyeste fjell Zugspitze meldes det om 27 minusgrader – det hittil laveste denne vinteren, mens ved flyplassen i Bremen har minst ti flyginger blitt kansellert på grunn av snø.

Frankrike slipper heller ikke unna, og her ventes det ned mot 18 minus. Myndighetene forsøker å skaffe husly for hjemløse, men allerede har en mann i Valence og en annen mann i en forstad i Paris omkommet som følge av kulda.

I Storbritannia er det sendt ut gule og røde varsler ettersom meteorologene venter de laveste vintertemperaturene siden 1991 denne uka. Også i Danmark meldes det at kulda er på vei, og hjemløse oppfordres til å komme seg inn på herbergene.

Löfven i biluhell

Svenskene skal i teorien være godt vant med snø og kulde, men heller ikke der har man greid å unngå at kaldfronten skaper problemer.

Mandag førte ekstremt snøfall til at trafikken nord for Stockholm gikk i sneglefart. En ulykke der 19 personbiler og en buss var involvert, førte senere til at trafikken stoppet helt opp i nordgående retning.

Statsminister Stefan Löfvens bil var også involvert i et uhell, men det gikk bra med den svenske regjeringssjefen.

– Vi dultet borti en lastebil som sto på tvers midt i veien, rett og slett. Men det var ingenting alvorlig, sa han, og oppfordret samtidig folk til å holde avstand i trafikken.

Pussig nok er det varmere lenger nord. På Svalbard er det 3 plussgrader.

NTB