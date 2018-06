Verden

Av Johan Falnes

EU-kommisjonens utgangspunkt er at all engangsplast bør forbys hvis det fins rimelige alternativer som er lett tilgjengelige. Forbudet som nå foreslås, vil omfatte engangsprodukter som bomullspinner, bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner og ballongpinner av plast.

– Ikke misforstå. Disse produktene vil ikke forsvinne, de skal bare lages med andre materialer. Du kan fortsatt arrangere en piknik, drikke en cocktail og rense ørene dine akkurat som før, sier EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

– Forskjellen er at du nå kan gjøre det med god samvittighet, forklarer han.

Pakke med tiltak

Forbudet inngår i en større pakke med tiltak som EU-kommisjonen nå foreslår for å få ned plastforsøplingen i Europa.

Andre forslag er et krav om nasjonale tiltak for å få ned bruken av matemballasje og drikkeglass av plast og et krav om resirkulering av minst 90 prosent av alle plastflasker. EU-kommisjonen foreslår også strengere regler for selskaper som produserer fiskeutstyr av plast. Slikt fiskeutstyr står for hele 27 prosent av forsøplingen langs strendene.

EU-kommisjonen understreker at hvert enkelt land vil få et stort ansvar for å følge opp nasjonalt.

Vil omfatte Norge

EU-kommisjonen har også stemplet forslaget «EØS-relevant». Det betyr at de nye reglene i utgangspunktet også skal omfatte Norge.

Et viktig skritt, mener klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Han har ingenting imot å bli med.

– Jeg er veldig glad. Dette er noe jeg har ventet på, sier Elvestuen på telefon til NTB.

Han lover å komme raskt tilbake til Stortinget med detaljer om hvordan de nye kravene skal følges opp på norsk side.

– Vi vil selvfølgelig gjøre en vurdering av dette umiddelbart og sette i gang med det forberedende arbeidet. Det er ingen grunn til å vente med tiltak. (NTB)

