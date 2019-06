Det er særlig valget av ny president for EU-kommisjonen det knytter seg spenning til: EUs regjeringssjefer har så langt ikke klart å finne flertall for en kandidat til å ta over etter Jean-Claude Juncker.

Etter at lederne satt i møte natt til fredag i Brussel uten å klare å bli enige, er det klart at de må ha et ekstra toppmøte søndag 30. juni for å diskutere saken videre.

Ingen har nok støtte

– Jeg noterer meg med en viss fornøyelse at det er vanskelig å erstatte meg, spøkte Juncker fredag morgen.

Så hva er problemet?

Så langt er det ingen av de offisielle kandidatene som har tilstrekkelig støtte til å kunne bli valgt.

– Vi trenger å komme fram til en felles posisjon sammen med EU-parlamentet, som skal velge presidenten etter at vi har kommet med vår nominasjon, sa Tysklands kansler Angela Merkel etter møtet.

EU-parlamentet sier at presidenten for EU-kommisjonen skal komme fra den politiske alliansen med flest seter. Det er i så fall tyske Manfred Weber, som representerer konservative EPP. Tysklands kansler Angela Merkel ønsker seg Weber, som er en partifelle av henne i Tysk-land.

Manfred Weber. Foto: NTB scanpix

De andre toppkandidatene er nederlandske Frans Timmermans fra den sosialdemokratiske blokken og danske Margrethe Vestager fra De liberale.

Frans Timmermann. Foto: NTB scanpix

Margrethe Westager. Foto: NTB scanpix

Macrons ønsker

Men Frankrikes president Emmanuel Macron er skeptisk til Weber, og etterlyser en person som har vært synlig.

– Det Europa trenger, er sterke personligheter, personer med troverdighet og kompetanse, har han sagt.

Også andre navn, som ikke er offisielle kandidater, er en mulighet.

Macron sies å ønske seg franske Michel Barnier, som i dag er EUs sjefforhandler på brexit.

Han har også sagt han ville støtte Merkel dersom hun stilte, men hun har selv avvist at hun er aktuell.

Presidenten som velges må både ha støtte av et klart flertall av regjeringssjefene og i tillegg bli godkjent av EU-parlamentet, som møtes for første gang 2. juli etter EU-valget som ble holdt i slutten av mai.

Flere verv

I tillegg til valget av president av EU-kommisjonen, som er den tyngste posten, skal disse jobbene besettes:

* President for Det europeiske råd. Sittende president er polske Donald Tusk (62).

* EUs utenrikssjef. Dagens utenrikssjef er italienske Federica Mogherini (46).

* President for Den europeiske sentralbanken. Sittende president er italienske Mario Draghi (71).

* President for EU-parlamentet. Sittende president er Antonio Tajani (65).

At slike prosesser går tregt er ikke nytt, påpeker flere regjeringssjefer.

– Det går ofte raskere å velge en ny pave enn å fylle akkurat disse stillingene, sier Irlands statsminister Leo Varadkar ifølge The Irish Times.

