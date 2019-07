EU straffer Hello Kitty med bot på 60 millioner

EU-kommisjonen gir det japanske selskapet Sanrio 60 millioner kroner i bot for å forhindre fri flyt av Hello Kitty-produkter i det indre marked.

Boten lyder på 6,2 millioner euro, om lag 60 millioner kroner, og begrunnes med at Sanrio har nektet butikker å selge Hello Kitty-produkter til andre land innenfor EØS-området.

– Dagens beslutning er en bekreftelse på at butikker som selger lisensierte varer, ikke kan forhindres fra å selge disse produktene i et annet land. Det fører til dårligere utvalg og potensielt høyere priser for forbrukerne og er i strid med EUs konkurranseregler, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager i en pressemelding.

Hun gjør det klart at forbrukerne har full rett til å shoppe rundt i Europa for å finne de beste prisene på Hello Kitty-kopper.