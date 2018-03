EU og UK krever svar fra Facebook

Verden

Av Nils Inge Kruhaug

New York Times og The Observer avdekket i helgen at et analyseselskap som bisto Donald Trump i valgkampen, hadde stjålet personopplysninger om 50 millioner Facebook-brukere.

Opplysningene skal ha blitt benyttet for å forutsi og påvirke velgernes valg, og resultatene solgt til Trumps valgkampstab.

EU-parlamentet vil nå ha svar på hvordan dette kunne skje og har innkalt Facebook-sjefen.

– Vi har invitert Mark Zuckerberg, opplyser EU-parlamentets president Antonio Tajani.

– Facebook må overfor representantene for 500 millioner europeere klargjøre at persondata ikke blir benyttet for å manipulere demokratiet, tvitrer Tajani.

Mediekomiteen i det britiske underhuset vil også ha svar fra Facebook-ledelsen. Ifølge komiteens formann Damian Collins har Facebook tidligere svart villedende på spørsmålene fra komiteen.

– Det er nå på tide at vi får nøyaktige opplysninger om denne katastrofale svikten fra en Facebook-representant med tilstrekkelig autoritet, skriver Collins i en henvendelse til Zuckerberg.

– Med henvisning til at du ved årsskiftet forkynte at Facebook skulle fikses, håper jeg at denne representanten blir deg, skriver han videre.

(©NTB)