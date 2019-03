EU krever klar plan fra London

En utsettelse på alt fra noen få uker til et par år.

Det er løsningen EU og Storbritannia nå diskuterer for å unngå at britene krasjer ut av unionen uten avtale i neste uke.

Men når medlemslandene skal ta stilling til spørsmålet, må de vurdere nøye hva som er i EUs beste interesse, understreker EUs forhandlingsleder Michel Barnier.

– Hvis usikkerheten forlenges uten en klar plan, vil det øke den økonomiske kostnaden for våre bedrifter. I tillegg kan det påføre EU en politisk kostnad, advarer han.

«Klokka tikker»

Tirsdag var ministre fra hele EU samlet i Brussel for å diskutere saken.

Flere av dem ga klart uttrykk for frustrasjon.

– Klokka tikker, tida renner ut. Vi er virkelig utmattet av disse forhandlingene. Nå venter jeg en klar og presis begrunnelse fra den britiske regjeringens side om hvorfor utsettelse er nødvendig. Dette er ikke noe spill. Det er en ekstremt alvorlig situasjon, sa Tysklands europaminister Michael Roth.

Roth fikk full støtte fra Frankrikes europaminister Nathalie Loiseau.

– Spørsmålet er hvorfor. Tid er ingen løsning, men det er en metode hvis det fins et mål og en strategi, sa hun.

Uenighet om lengde

Kilder ved presidentpalasset i Paris advarer mot å tro at det er automatikk i at EU vil si ja til en utsettelse.

Et annet spørsmål er hvor lang en eventuell utsettelse skal være. Her er meningene delte blant medlemslandene, og alt fra en utsettelse på noen få uker til en mer langvarig forsinkelse til utgangen av 2020 er blitt diskutert.

Italias statsminister Giuseppe Conte mener EU bør holde utsettelsen kort.

– En lang tidsramme vil erfaringsmessig innebære at man utsetter problemer som åpenbart vil komme til overflaten igjen når den nye tidsfristen nærmer seg, sa han under en debatt i nasjonalforsamlingen i Roma tirsdag.

Brev til Tusk

Spørsmålet om varighet har også skapt dyp splittelse på britisk side, og tirsdag kveld var det fortsatt uavklart hva den britiske regjeringen vil gå inn for.

Når konklusjonen foreligger, er det ventet at Storbritannias statsminister Theresa May vil sende et brev til EUs president Donald Tusk der hun formelt ber om utsettelse.

Deretter vil saken bli diskutert på EUs toppmøte i Brussel førstkommende torsdag.

Veto

Der må beslutningen tas ved enstemmighet blant stats- og regjeringssjefene. Det betyr at ethvert medlemsland i prinsippet kan nedlegge veto, slik at britene kastes hodekulls ut når fristen utløper fredag 29. mars.

Men et så hardhendt grep anses som svært usannsynlig, ettersom en uordnet brexit vil kunne føre til økonomisk ragnarok også for EUs gjenværende medlemsland.

Tysklands statsminister Angela Merkel sa tirsdag at hun vil kjempe «helt til siste time» for å unngå en kaotisk skilsmisse uten avtale.

– Vi har ikke mye tid igjen, men det er fortsatt noen dager, sa hun.