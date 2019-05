EUs utenrikssjef Federica Mogherini sa onsdag at medlemssamtaler med de to landene bør starte «så fort som mulig. De er klare. Dette er vår vurdering».

Balkan-landene har gjennomført reformer som EU-kommisjonen anser som nødvendige, påpekte hun.

– Å ikke belønne historiske milepæler og omfattende reformer vil være det samme som å undergrave stabilitet og i stor grad motvirke ytterligere reformer. Det vil føre til desillusjonering, særlig blant de unge som er så positive til EU, advarte Mogherini.

Beslutningen om oppstart av formelle samtaler hviler på medlemslandenes skuldre. Noe tidsskjema finnes ikke, men EU-medlemmene kan komme til å diskutere saken på neste måneds toppmøte i Brussel, eller vente til utenriksministermøtet i juli.

Montenegro og Serbia ligger fremst i løypa med å slutte seg til EU. De to landene har allerede igangsatt den formelle prosessen. Men EU-kommisjonen understreker at de må bedre rettsvesenet før samtalene kan gå videre.

For Bosnia-Hercegovina og Kosovo er utsiktene til medlemskap fjernere, og for Tyrkia er situasjonen fremdeles fastlåst. Det er ingen grunn til å gjenoppta samtalene med Ankara nå, mener EU-kommisjonen, som hevder at Tyrkia distanserer seg stadig mer fra EU og EUs verdier.

Tyrkias viseutenriksminister Faruk Kaymakci sier rapporten fra EU-kommisjonen inneholder «urettferdig og urimelig kritikk» som er uakseptabel. Han avviser overfor det statlige nyhetsbyrået Anadolu at Tyrkia driver bort fra EU.

Les også: Høyt oppmøte under avgjørende EU-valg