EU: – Donald Trump er farlig for Europa

Verden

Av Christian Sandborg

EU må forberede seg på det verste fra USAs president Donald Trump, advarer EU-president Donald Tusk i et brev til europeiske ledere.

Torsdag samles stats- og regjeringssjefene i EU til et to dager langt toppmøte i Brussel.

Der skal de diskutere forholdet til USA både med tanke på handel og i bredere forstand etter det katastrofale G7-toppmøtet i Canada, skriver NTB.

«Til tross for vår utrettelige innsats for å bevare samholdet i Vesten, er det transatlantiske forholdet kommet under enormt press som følge av president Trumps politiske linje», skriver Tusk i sitt invitasjonsbrev til stats- og regjeringssjefeneforan toppmøtet torsdag og fredag.

Uenigheter

Tusk mener det er flere uenigheter mellom USA og EU.

«Jeg skal dele med dere min politiske vurdering av hvor vi står. Det er min mening at selv om vi bør håpe på det beste, må vi være klar til å forberede unionen på de verst tenkelige scenarioene», skriver han.

«Dessverre dreier uenighetene seg om mer enn handel», skriver han videre, ifølge Independent.

En sentral EU-kilde, som snakket med pressen men vill være anonym, mener de har sett en negativ utvikling.

– Fra begynnelsen av Trumps presidentskap har vi hatt mange spørsmål. Siden den tid har vi får veldig mange svar, mange negative svar, Paris-avtalen, handell og sikkerhet», sier en EU-kilde ifølge Independent.

Flere EU-topper møtte pressen og utdypet Tusks syn og forklarte at Trumps tilnærming til utenrikspolitikk er «veldig farlig» og representererfor en bekymring for en ny «amerikansk doktrine».

Mønster

Tusks bekymring, forklarer en sentralt plassert EU-kilde, er at det EU nå ser fra den amerikanske presidentens side, ikke bare er enkelthendelser, men del av et mønster.

– Og dette mønsteret er veldig urovekkende, sier kilden, som omtaler mønsteret en ny «doktrine» fra Trumps side.

