En talsperson for innsettelseskomiteen bekrefter at den er blitt stevnet av den føderale påtalemyndigheten i New York.

– Vi har til hensikt å samarbeide med etterforskningen, sier talsperson Kristin Celauro til nyhetsbyrået AP.

Ifølge avisa Wall Street Journal har påtalemyndigheten bedt om alle dokumenter knyttet til personer som har donert penger til komiteen.

TV-stasjonen CNN melder at etterforskerne undersøker mistanker om både hvitvasking av penger, bedrageri, falske forklaringer og brudd på lover som forbyr donasjoner fra utlendinger.

Tidligere har amerikanske medier meldt at etterforskere forsøker å finne ut om komiteen fikk penger fra personer fra land i Midtøsten, og om det ble gitt penger i bytte mot politisk favorisering.

I USA pågår det flere separate etterforskninger rettet mot Trumps tidligere og nåværende medarbeidere. Spesialetterforsker Robert Mueller undersøker om Trumps folk samarbeidet med Russland om å sverte Hillary Clinton i valgkampen i 2016.