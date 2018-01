– Etter Trump er alt mulig

Verden

Knappe tre år før neste presidentvalg jakter Demokratene på den ideelle kandidat som kan kaste Donald Trump ut av Det hvite hus – og i løpet av et døgn har et navn som før ble ansett som en urealistisk spøk rykket opp til å bli vurdert seriøst av en rekke politikere og analytikere: Vil og bør Oprah Winfrey stille i kampen om å bli nominert som Demokratenes presidentkandidat før 2020?

– Bør stille

– Hun er veldig smart og har et betydelig publikum. Jeg ville tatt henne veldig alvorlig som kandidat, sier republikaneren Newt Gingrich, tidligere speaker i Representantenes hus.

Jim Messina, som var valgkampsjef for Barack Obama i 2012, er blant de andre som er positive.

– Hun bør vurdere å stille. Både president Obama og president Trump vant delvis fordi de ble ansett som utypiske kandidater som ville forandre politikken, sier Messina til politikknettstedet Politico.

Andre er avvisende. Rebecca Katz, demokratisk strateg fra venstresiden i partiet, mener det vil være et feiltrinn å kaste seg over en karismatisk kjent personlighet.

– Å slå Trump handler ikke bare om å finne den rette kandidaten – vi må vise hva vi står for, sier Katz.

Det var Oprah Winfreys tale under Golden Globe-utdelingen, der hun snakket engasjert om metoo-kampanjen, som vekket til live spekulasjonene om hvorvidt den 63 år gamle TV-personligheten vil og bør stille som presidentkandidat. Winfrey har aldri sagt at hun ønsker å bli president, men stilte opp for både Obama og Hillary Clinton i deres valgkamper for å hjelpe dem.

Winfreys samboer Stedman Graham sa dessuten til avisen Los Angeles Times mandag at det er opp til folket om hun stiller.

– Hun ville absolutt gjort det, sier han til avisen.

– Alt kan skje

– Man skal aldri si aldri i amerikansk politikk, og etter Trump er tilsynelatende alt mulig, sier statsviter Are Tågvold Flaten til Dagsavisen.

Han mener valget av Trump har endret oppfatningen om hvem som kan bli president.

– Man ser det i omtalen av både Oprah Winfrey og andre kjente personer som kan tenkes å stille som kandidat: det har spredt seg en ydmykhet blant politiske analytikere for at alt kan skje, sier Flaten.

Han er redaktør og grunnlegger av amerikanskpolitikk.no, og ga i fjor ut boka «Sirkuset: Clinton, Trump og tidenes valgkamp».

– Samtidig sier debatten rundt Winfrey en del om det demokratiske partiet for øyeblikket. Hadde man hatt en spesiell kandidat innad i partiet som var et klart håp, hadde det ikke blitt like stort fokus på Winfrey nå. Men når man ikke har det, er det ikke rart at mange blir giret av tanken på en sånn person, selv om man burde gått for en person med politisk erfaring, sier Flaten.

Flere navn

I motsetning til foran forrige valg, da alle ventet at Hillary Clinton ville stille, er det nå ingen klare kandidater hos Demokratene. Derimot er det en rekke personer som har markert seg og som kan peke seg ut.

Blant de mest nevnte navnene er disse:

Bernie Sanders

Senatoren fra Vermont som tapte nominasjonskampen mot Hillary Clinton er fortsatt populær på målingene, og kan godt tenkes å stille igjen. En av yndlingene på venstresiden blant demokratene. Vil være 78 år i 2020.

– Sanders er en kar man må regne med. Han kom styrket ut av forrige runde, og vet hva som kreves av å stå i en slik kamp. Har budskapet og mange følgere. Han kan tenkes å si at han stiller for én periode, siden han er gammel, sier Flaten.

Elizabeth Warren

Den tidligere jussprofessoren, nå senator for Massachusetts, er også på venstresiden. Warren vil stille svært sterkt om hun bestemmer seg for å bli kandidat, noe mange antar at hun vurderer sterkt.

– Spørsmålet er om man ønsker å gå for noen yngre enn Warren og Sanders, sier Flaten.

Kirsten Gillibrand

Senatoren fra New York har markert seg sterkt, særlig med sterke uttalelser på feltet seksuell trakassering og maktmisbruk, blant annet ved å si at Bill Clinton burde trukket seg under Lewinsky-skandalen.

Cory Booker

Senatoren fra New Jersey har vært nevnt som aktuell kandidat lenge, og har bred støtte i finans- og næringsliv, men anklages fra venstresiden for å være «elitens mann», påpeker Business Insider.

Kamala Harris

Fersk senator fra California som har markert seg sterkt i kritikken mot Trump-administrasjonen. Som svart og kvinne kan hun trekke mange viktige velgergrupper.

Andre navn:

Blant mange andre nevnte navn er Maryland-guvernør Martin O’Malley, tidligere visepresident Joe Biden, Minnesota-senator Amy Klobuchar, New York-guvernør Andrew Cuomo, Ohio-senator Sherrod Brown, Virginia-guvernør Terry McAuliffe og Connecticut-senator Chris Murphy

Overraskelser?

– Det kommer til å være veldig mange kandidater, og det er sjelden de navnene som står på toppen så lang tid i forveien blir sittende igjen på toppen. Det er fortsatt god tid igjen til å overraske. Men slike spekulasjoner som man ser nå er uansett spennende, og kan føre til at de som vurderer å stille begynner å finpusse litt på planene, sier Flaten.

Han mener man kommer til å merke seg aktuelle navn i opptakten til kongressvalget i november i år.

– Det er tradisjon for at man da ser veldig klart hvem som driver valgkamp for andre; hvem som er så godt likt og har så gode kontakter at de kan reise rundt i mange ulike delstater og skape blest om både seg selv og andre kandidater. Slike ting er ofte et tegn på at de prøvekjører sin egen kampanje mens de hjelper andre. Kommer man i tillegg med en bok er det enda et tegn, sier Are Tågvold Flaten.