Ett land i verden har 13 års aldersgrense for kjøp av alkohol

En rekke land, ofte med unntak av turister eller ikke-muslimske, har forbud mot både omsetning og konsum av alkohol. Både Bangladesh, Brunei, Jemen, Libya, Kuwait, Saudi-Arabia, Afghanistan, Maldivene, Mauritania, Pakistan, Sudan, Somalia og De forenste arabiske emirater har forbud mot alkohol med enkelte unntak. WHO-forsker Dag Rekve sier til CNN at variasjonene verden over er store.

– De fleste land i verden har en aldersgrense for kjøp av alkohol på mellom 18 og 20 år, men det finnes også flere land uten noen aldersgrense for alkoholkjøp i det hele tatt.

13 års aldersgrense

Landet med lavest aldersgrense for kjøp av alkohol er det vest-afrikanske landet Burkina Faso, som tillater 13-åringer å kjøpe alkohol. På den andre siden av kontinentet finner vi Eritrea, som har verdens høyeste aldersgrense. Her må man vente helt til man er 25 år før man lovlig kan drikke seg full, iføge WHO.

Mikronasjon på topp

I 2016 stakk Luxenburg av med seieren for høyest andel tenåringer som hadde drukket seg overstadig beruset i løpet av den siste måneden, tett etterfulgt av Guinea og Latauen. I Luxenburg hadde 54 prosent av ungdommer mellom 15 og 19 år drukket seg overstadig beruset, ifølge den internasjonale helseorganisasjonen. I Norge drakk 35.2 prosent av tenåringene seg overstadig beruset samme år, mens kun 0.5 prosent av tenåringene i Bangladesh hadde gjort det samme.

Økt alkoholomsetning i Norge

Her til lands har omsetningen av all alkohol med unnatk av brennevin økt. For rusbrus har økningen vært markant med hele 5.6 prosent i tredje kvartal i år.

– Selv om den prosentmessige rusbrusomsetningen har økt såpass mye, tilsvarer dette fortsatt en svært liten andel av den totale alkoholomsetningen, da det blir solgt minst rusbrus, skriver SSB. Rusbrussalget ligger fortsatt 14,2 prosent lavere i tredje kvartal enn i andre kvartal i år.

Tallene omfatter ikke taxfree eller grensehandel.