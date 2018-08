Ett år siden Charlottesville: – Jeg ønsker bare at Ku Klux Klan blir hva det en gang var, mektige

Verden

Søndag er det ett år siden en gruppe hvite nasjonalister kalt Unite by Right organiserte en marsj i Charlottesville i delstaten Virginia.

En motdemonstrant, Heather Heyer, ble påkjørt og drept da en mann pløyde inn i en folkemengde med antirasistiske demonstranter med bilen sin.

En mann skjøt inn i en folkemengde. Han tilsto ugjerningen. CNN har snakkket med mannen som er Grand Wizard i Ku Klux Klan.

– Hater du svarte mennesker?

– Nei, jeg hater ikke svarte mennesker. Jeg har venner som er svarte, sier leder Richard W. Preston i Ku Klux Klan til CNN.



Skjermdump

Les også: Når løgnene triumferer

Skudd

Preston er dømt for å ha løsnet skudd under demonstrasjoenne i Charlottsville for et år siden.

Han er aktiv i Ku Klux Klan hvor han er en av lederne.

– Jeg ønsker bare at KKK blir hva det en gang var, mektige, forklarer Preston.

Han er ikke alene.

Marsjen i Charlottesville i 2017 utløste rene gatekamper mellom ulike borgerrettsgrupper på den ene siden og nynazister, Ku Klux Klan-tilhengere og andre rasistiske grupper på den andre.

Unite by Right arrangerer søndag en ny demonstrasjon, denne gangen foran Det hvite hus i Washington D.C.

Myndighetene har skjerpet beredskapen for å kunne håndtere eventuelle sammenstøt mellom hvite nasjonalister og motdemonstranter.

Les også: Trump forsvarte Charlottesville-uttalelser

Markeringer

Det var flere markeringer i USA lørdag. Søndag er det altså flere demonstrasjoner i Washington D.C.

Flere hundre studenter og aktivister fra venstresiden gikk lørdag i Charlottesvilles gater for å markere ettårsdagen for de voldelige demonstrasjonene i byen, skriver NTB.

Trump fordømte rasisme i forkant:

Opptøyene i Charlottesville for et år siden resulterte i meningsløs død og splittelse. Vi må stå sammen som en nasjon. Jeg fordømmer alle former for rasisme og voldshandlinger. Fred til ALLE amerikanere, tvitret Trump lørdag formiddag lokal tid.

Les også: Obama setter Twitter-rekord med melding etter volden i Charlottesville

Opprørspoliti

Opprørspoliti var også på plass under demonstrasjonen, hvilket fikk en gruppe på omkring 200 aktivister til å flytte seg.

– Hvorfor har dere på opprørsutstyr? Det er ikke noe opprør her, ropte aktivistene lørdag kveld.

Kibiriti Majuto, koordinator for en studentgruppe som deltok i demonstrasjonen, sier at de flyttet seg for ikke å være «buret

inne» av opprørspoliti. Hun mener politiet sviktet de antirasistiske demonstrantene under sammenstøtene i fjor.

– Politiet og Ku Klux Klan går hånd i hånd, sier Majuto.

Politiet opplyser at lørdagen har forløpt rolig, og at det ikke har blitt foretatt noen pågripelser på universitetet i forbindelse med markeringen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Borgermester

Myndighetene i Washington skjerper beredskapen for å unngå sammenstøt mellom hvitenasjonalister og motdemonstranter søndag.

Borgermester Muriel Bowser er sterkt imot markeringen til de høyreradikale, men det nasjonale parkvesenet står ved tillatelsen til å bruke Lafayette Park, vis-à-vis Det hvite hus på Pennsylvania Avenue.

– Den eneste formålet med å komme til Washington er å skape hat, sier borgermester Bowser.

Politiet i hovedstaden sier det er tatt forholdsregler, men at det ikke er noen umiddelbar fare for at markeringen i Lafayette Park skal skli ut i voldshandlinger. Politiet i

Washington samarbeider med politimyndighetene i nabostaten Virginia, skriver NTB.

Gruppen av hvite nasjonalister kaller seg Unite by Right og er den samme som organiserte marsjen i Charlottesville i Virginia i fjor.

Parkvesenet har satt en maksimumsgrense på 400 personer i parken.

Les også: Donald Trump om rådgiver som kalte han rasist: – Hun er avskum