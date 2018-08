Verden

– Sjekk ut Los Angeles' nye, bisarre supermarked, fastslår CNN fredag.

Smilende jordbær og myke hermetikkbokser er noe av det den britiske kunstneren har å by på i Downtown Los Angeles. Supermarkedet rommer 31.000 produkter. Alt av «varer» er imidlertid håndsydd og håndmalt av Sparrow og hennes team på fem personer.

Frister det med litt tøy-chips? Foto: NTB scanpix

– Som barn var jeg besatt av eksotiske farger fra over Atlanteren. Kilden til denne neonfargede regnbuen? Det var Los Angeles. Et mytisk sted for et barn fra et grått Storbritannia. Det har hatt en stor påvirkning på min kunstnerkarriere, sier hun til CNN.

Kunstinstallasjonen «Sparrow Mart» etterfølger et lignende påfunn fra Sparrow i New York i fjor, «8 Till Late». Der fikk hun «bare» plass til 9.000 produkter.

Disse slukker neppe tørsten. Foto: NTB scanpix

Les også: Dette er verdens beste by å bo i

Les også: Pentagon: Kina trener trolig piloter til USA-angrep (DA+)