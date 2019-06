Tusenvis av demonstranter har tatt til gatene de siste dagene, og dette kan være de største folkeansamlingene Hongkong har hatt siden territoriet ble overdratt fra britene til Kina i 1997, ifølge BBC.

Minst en million skal ha deltatt søndag, ifølge aktivister – mens politiet anslo tallet til å være 240.000.

Onsdag brukte politiet tåregass og skjøt med gummikuler mot demonstranter som forsøkte å ta seg inn i den lovgivende forsamlingen, ifølge NTB.

Paraplyer blir brukt som beskyttelse mot tåregass, men er også blitt et symbol. Foto: NTB scanpix

Hvorfor skjer dette nå?

Den lovgivende forsamlingen i Hongkong, som domineres av Kina-vennlige representanter, skal behandle et lovforslag om at mistenkte i straffesaker skal kunne utleveres til fastlands-Kina.

Kritikerne frykter blant annet at det vil åpne for at politiske aktivister blir utlevert til det kinesiske rettsvesenet og blir utsatt for blant annet tortur.

Det er et lovforslag som har vekket protestene. Foto: NTB scanpix

Hva sier regjeringen?

Hongkongs ledere sier at loven skal gjelde mistenkte i blant annet draps- og voldtektssaker, og ikke skal gjelde saker som omhandler politikk og religion. Regjeringen ønsker at det bare skal gjelde mistenkte i saker som har en strafferamme på over sju år.

Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, som ble tatt i ed av Kinas president Xi Jinping for snart to år siden, har så langt avfeid alle krav om å trekke lovendringen.

Hongkongs politiske leder, Carrie Lam. Foto: NTB scanpix

Hvem er demonstrantene?

Mange av demonstrantene er unge innbyggere. En lang rekke grupper har dessuten kritisert lovforslaget, inkludert skoler, advokater og bedrifter.

Minst 100 bedrifter har sagt de vil holde stengt for å la sine ansatte demonstrere, og 4.000 lærere har sagt de vil streike.

– Det er et avgjørende øyeblikk for Hongkongs befolkning, sier Karry Vu, en 30 år gammel kontorarbeider til CNN.

Hva skjer nå?

Den lovgivende forsamlingen skulle debattere lovforslaget onsdag for andre gang, men dette ble utsatt på grunn av situasjonen.

Den lovgivende forsamlingen kunngjorde at saken ville bli behandlet en annen dag, uten å fastsette noen ny dato.

Har det ikke vært protester i Hongkong før?

Jo, i 2014 var det to måneder med demonstrasjoner, etter at kinesiske myndigheter bestemte at kandidater som skulle stille til valget av ny politisk leder i Hongkong i 2017 måtte godkjennes av en nominasjonskomité utnevnt av Beijing.

Dette utløste masseprotester i Hongkong, kjent som paraply-bevegelsen fordi demonstranter brukte paraplyer for å beskytte seg mot pepperspray fra politiet. Demonstrantene tok til orde for frie valg, men fikk ikke gjennomslag.

Hva sier andre land?

Det politiske og diplomatiske presset fra vestlige land har økt, og det har kommet kritikk og protester både fra USA og flere land i EU, blant annet Storbritannia og Tyskland.

– Dette er et forslag som vil være et forferdelig slag mot loven, mot Hongkongs stabilitet og sikkerhet, mot Hongkongs posisjon som et viktig internasjonalt handelssentrum, har Hongkongs siste britiske guvernør, Chris Patten, sagt.

