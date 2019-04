Erna Solberg på plass i Russland

Om saken blir tatt opp eller ikke, og eventuelt på hvilket nivå, beror på hva norske myndigheter tror vil være til det beste for Berg, etter det NTB erfarer. Også NRK erfarer at Norge vurderer å ta opp saken.Tirsdag besøker statsministeren og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) Arktisk forum i St. Petersburg, hvor et møte med Russlands president Vladimir Putin står på programmet.

– Jeg ser fram til det. Så får vi ta det i morgen, sa Solberg i en kort kommentar til norske medier etter ankomst.

Kjølig forhold

Det storpolitiske bakteppet for besøket er et kjølig forhold mellom Russland og Vesten. Forbindelsene mellom Norge og Russland frøs til etter at Russland involverte seg i krigføringen i Øst-Ukraina og annekterte den ukrainske Krim-halvøya i mars 2014.

Krisen i Ukraina er en verkebyll mellom Russland og Vesten som har ført til flere runder med sanksjoner som Norge har sluttet seg til. Norge fordømte i mars på nytt annekteringen. Nordmannen Frode Berg har sittet fengslet i Moskva i 16 måneder. (NTB)