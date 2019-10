Erdogan: Militæroffensiven mot YPG har startet

– Vårt mål er å ødelegge terrorkorridoren som er forsøkt opprettet langs vår sørlige grense og bringe fred til regionen, skriver den tyrkiske presidenten på Twitter.

Journalister i grenseområdene melder om eksplosjoner på syrisk side, og tyrkiske fly skal ha gjennomført angrep mot mål i grensebyen Ras al-Ayn.

CNN Turks journalist ved grensa forteller at det stiger røyk opp fra flere bygninger i Ras al Ain, som kontrolleres av den kurdiske YPG-militsen.

En talsmann for den syriske opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av YPG-soldater, forteller om panikk i området.

– Tyrkiske krigsfly angriper sivile områder. Det hersker enorm panikk blant folk i regionen, tvitrer Mustafa Bali.

Tyrkia anklager YPG for å være den kurdiske PKK-geriljaens forlengede arm, og det er kjent at et stort antall PKK-soldater har kjempet sammen med militsen i Syria. Tyrkia har både PKK og YPG på sin terrorliste.

Erdogan har tidligere kunngjort at Tyrkia akter å opprette en såkalt sikker sone langs grensa, der kurdisk milits ikke får adgang og de syriske flyktningene som i dag befinner seg i Tyrkia skal bosettes.