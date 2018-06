Verden

– Valgresultatet viser at Recep Tayyip Erdogan fikk et helt klart flertall av stemmene, sa Sadi Guven, lederen for valgkommisjonen, etter at 97,7 prosent av stemmene var telt. Han opplyste videre at de resterende stemmene ikke ville endre resultatet.

Like før uttalelsen til kommisjonen oppfordret opposisjonspartiet Republikansk folkeparti (CHP) tilhengerne sine til å holde seg i ro. Talsperson for det sekulære sosialdemokratiske partiet, Bülent Tezcan, ba også tilhengerne om ikke å la seg provosere av utfallet.

Muharrem Ince (54), som i løpet av valgkampen har seilt opp som Erdogans hovedutfordrer, opplyser på Twitter at han først vil komme med en uttalelse mandag morgen.

– Lært verden en lekse

Erdogan, som tilhører det moderate islamistiske partiet AKP, var tidlig ute med å erklære valgseier basert på uoffisielle resultater. Da han talte til tilhengerne sine i Istanbul sent søndag, understreket han at folket har gitt ham fornyet tillit til å styre landet.

– Med et oppmøte på nær 90 prosent har Tyrkia lært verden en lekse i demokrati, sa han fra scenen og ble møtt med jubel og applaus. Han dro senere til Ankara og talte til sine tilhengere der.

– Vinneren av dette valget er hver eneste en av mine 81 millioner innbyggere, sa presidenten.

Erdogan har vunnet hvert valg de siste 16 årene, men denne gangen har han sikret seg enda mer makt enn tidligere. Det er et resultat av at et flertall stemte for en grunnlovsendring i en folkeavstemning i april i fjor. Endringen går blant annet ut på at statsministervervet og presidentvervet slås sammen.

Stille fra opposisjonen

– Dette har vi ikke fortjent, sa en gråtende Ince-tilhenger ved CHPs hovedkontor i Ankara, etter at valgkommisjonen erklærte at Erdogan var valgets vinner. Andre tilhengere oppfordret ledelsen til å tale og fortelle dem hvor veien går videre, men er blitt møtt med stillhet.

Mens stemmene ble talt opp anklaget opposisjonen de statlige mediene for å manipulere de foreløpige valgresultatene for å gi inntrykk av at Erdogan ledet med god margin. De mente presidenten lå an til å få under halvparten av stemmene, og at det ville bli en ny valgomgang, men må nok se seg skuffet.

Spenning om nasjonalforsamling

Samtidig med presidentvalget har landet holdt valg av ny nasjonalsamling, og det har vært stor spenning knyttet til hvor stor del av setene Erdogans parti sikrer seg. Da 99,1 prosent av stemmene var telt opp hadde AKP 42,5 prosent av stemmene, ifølge den tyrkiske avisen Hürriyet. Dermed ligger det an til at partiet må støtte seg på sin alliansepartner, det nasjonalistiske MHP, som på samme tidspunkt hadde fått 11,1 prosent.

Sammen vil de to partiene sikre seg 293 og 50 seter i forsamlingen, og har dermed sikret seg flertall i nasjonalforsamlingen bestående av 600 representanter.

Inces parti CHP hadde 22,7 prosent av stemmene, det prokurdiske partiet HDP 11,6 prosent og Det gode partiet (Iyi) 10 prosent av stemmene, ifølge avisen.

Guven opplyste sent søndag at uoffisielle tall viste at fem av partiene i landet hadde kommet seg over grensen på 10 prosent, som kreves for å få en plass i forsamlingen. (NTB)