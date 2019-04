Ifølge foreløpige resultater har opposisjonskandidaten Ekrem Imamoglu vunnet Istanbul med rundt 28.000 flere stemmer enn Erdogans kandidat, tidligere statsminister Binali Yildirim, av over 9 millioner stemmer som er avgitt, opplyser valgkommisjonens leder Sadi Guven.

Resultatet er imidlertid ikke offisielt siden noen stemmer gjenstår å telle. Resultatet kan deretter bestrides og ankes, og hvis marginen er liten, kan det bli fintelling. Begge kandidatene hevder fortsatt å ha vunnet.

I Ankara synes det imidlertid klart at kandidaten til det sekulære opposisjonspartiet CHP, Mansur Yavas, blir ordfører etter 25 år med ordfører fra Erdogans AKP-parti.

Trass i tapet i de største byene har Erdogans parti og partiets nasjonalistiske allierte likevel fått over halvparten av stemmene i Tyrkia som helhet.

Test på Erdogans popularitet

Valget var ansett for å være en test på støtten til Erdogan i en tid da landet står på randen av økonomisk resesjon med inflasjon på nesten 20 prosent, stigende priser på matvarer, fallende verdi på valutaen lira og den høyeste arbeidsløsheten på nesten ti år. En årsak til Erdogans sterke stilling de siste årene har vært en solid økonomi.

Over 57 millioner velgere kunne avlegge stemme på ordfører i 30 storbyer, 51 provinshovedsteder og 922 distrikter i Tyrkia.

– Folket har gjort oss til nummer én i et valg for 15. gang, sa Erdogan til sine tilhengere fra balkongen til AKPs hovedkvarter søndag kveld. Han erklærte samtidig seier i 778 kommuner – 56 prosent av alle kommunene i Tyrkia. Men han sa også at partiet skal jobbe med å forstå hvorfor det gikk galt noen steder og gjøre det bedre neste gang.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kritikk fra observatører

Andrew Dawson, som leder Europarådets observatørdelegasjon, sa mandag at de ikke er helt overbevist om at klimaet for frie og rettferdige valg i Tyrkia er bra nok til genuint demokratiske valg på nivå med europeiske verdier og prinsipper.

Men han hyllet det høye frammøtet, som han kaller et tegn på sunn demokratisk interesse og bevissthet.

Kritikere av Erdogan mener AKP har hatt store fordeler i valgkampen fordi presidentens allierte har dominert valgdekningen på tyrkisk TV.

I tillegg har AKP anklaget opposisjonens ordførerkandidat i Ankara for skatteunndragelse. Partiet har også truet med å nekte å godta valg av kandidater fra det prokurdiske partiet HDP, som beskyldes for å ha tilknytning til terrorister.

Valgkampen i Tyrkia har vært beskrevet som svært polariserende, og flere steder har det vært uro og vold i forbindelse med lokalvalget.

Kurdisk framgang

I de kurdiske provinsene i øst vant HDP likevel sju ordførervalg, inkludert i storbyen Diyarbakir, men tapte også i noen kjerneområder til AKP som Sirnak-provinsen.

Den sekulære opposisjonen hadde framgang langs middelhavskysten, blant annet i Adana, der de tok ordførerposten fra nasjonalistene, og i Antalya, der de vant over AKP. De sekulære beholdt også ordførerposten i landets tredje største by Izmir.

Framgangen i disse byen kan ha blitt påvirket av et strategisk valg fra HDPs side om å avstå fra å stille liste.

Tyrkia fikk også sin første kommunistiske ordfører i Tunceli.