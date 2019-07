Er dette duoen som kan slå Trump?

– Det ville vært et drømmeoppsett for meg. Hvis hun ikke er kandidaten, ville det vært drømmeoppsettet for landet, sa kongressmedlem Lacy Clay til Politico tidligere i år.

Flere høytstående medlemmer av interesseorganisasjonen for afroamerikanske kongressrepresentanter (Congressional Black Caucus – CBC) har pekt på 76 år gamle Biden og Kamala Harris (54) som et godt par før presidentvalget neste år.

Biden, med to perioder som visepresident under Barack Obama bak seg, er en kjent figur etter 36 år som senator. Harris er inne i sin første periode som senator fra California.

Harris har selv åpnet for et samarbeid med den tidligere visepresidenten.

– Jeg tror Joe Biden ville vært en god medkandidat. Som visepresident, sa 54-åringen da hun i mai fikk spørsmål om hun ville vurdere å være Bidens medkandidat.

Tetsjikt

Onsdag kveld amerikansk tid er det klart for den andre debatten mellom demokrater som vil bli partiets presidentkandidat. Biden og Harris er de to kandidatene i kveldens debatt som ligger best an på målingene. De ti første håpefulle var i ilden på tirsdag.

Fra venstre: Joe Biden, Bernie Sanders og Kamala Harris under den første debattrunden. Foto: Saul Loeb/NTB scanpix

Ifølge meningsmålinger har fire av kandidatene dratt fra resten av feltet. Biden leder, fulgt av Vermont-senator Bernie Sanders. Massachusetts-senator Elizabeth Warren og Harris følger bak.

Forsprang

Hvis Biden vinner kampen om å bli partiets utvalgte til å utfordre Donald Trump, sier flere i CBC at de ville valgt Harris som visepresidentkandidat.

– Hvis Biden nomineres, vil det helt klart være valget mitt, sa representant Marcia Fudge.

Demokrater håper Harris vil kunne bidra til å mobilisere afroamerikanske velgere i 2020, etter frafallet under valget i 2016.

Biden har nytt stor støtte i interessegruppa CBC, men også blant afroamerikanske velgere er han den mest populære kandidaten.

Målinger fra tidligere i juli viser at Biden har et forsprang på nesten 20 prosentpoeng på de andre kandidatene blant afroamerikanske velgere, ifølge CNN.

Joe Biden er en populær politiker for mange demokratiske velgere. Foto: Jeff Kowalsky/NTB scanpix

Forholdet hans til Barack Obama er kun en av forklaringene. Biden, som er en moderat demokrat, har et fortrinn i at mange afroamerikanere er blant de mest konservative velgerne demokratene har. 76-åringen er også den kandidaten som gjør det best blant velgere uten collegeutdanning Flere afroamerikanske velgere står uten college-vitnemål enn hvite velgere, ifølge CNN.

Bidens oppslutning i denne velgergruppa falt imidlertid med rundt 10 prosentpoeng etter den første debattrunden i juni. Harris gikk opp omtrent like mye hos samme gruppe.

Beklaget utspill

Under debatten i juni stilte Harris den tidligere visepresidenten til veggs, en manøver som overrasket Biden.

Bakgrunnen var Bidens omtale av da han tidlig i karrieren samarbeidet med senatorer som på 1970-tallet forsvarte raseskiller. Den tidligere visepresidenten forsvarte samarbeidet med at det var nødvendig for politisk gjennomslag i andre saker, og understreket at han ikke var rasist.

Seinere har Biden gått ut og beklaget det omstridte utspillet.

– Jeg var forberedt på at de ville gå etter meg, men jeg var ikke forberedt på personen som gjorde det og måten, sa Biden da han forrige uke gjestet TV-programmet «Tom Joyner Morning Show».

Biden sa at han ble overrasket over Harris' kritikk ettersom hun var venn av sønnen hans Beau, som døde i 2015, skriver The Washington Post.

– Hun kjente Beau. Hun kjenner meg, sa den tidligere visepresidenten.

Venner

Beau Biden og Harris fikk et tett forhold på starten av 2010-tallet da de var statsadvokater i hver sin delstat – hun i California, han i Delaware. De gikk gjennom de politiske rekkene på samme tid, og også den eldre Biden ble kjent med Harris. 76-åringen støttet i 2016 Harris og valgkampen hennes for en senatsplass.

– Jeg trodde vi var venner. Jeg håper vi fortsatt vil være det, sa Biden.

Harris har i etterkant gjort det klart at hennes lojalitet ikke er til 76-åringen, men sønnen hans.

Så seint som i mars sa Harris at hun ikke kom til å kritisere Biden i valgkampen.

– Jeg synes han er en flott fyr, sa hun.

Startet bra

Etter en pangstart da hun kastet seg inn i valgkampen, slet Harris tidligere i sommer med å fortsette oppturen. En utfordring har vært å hente afroamerikanske velgere over fra Biden til sin side.

Harris, som har foreldre fra Jamaica og India, prøver å etablere seg som det yngre alternativet til den tidligere visepresidenten.

Kamala Harris vil bli demokratenes presidentkandidat. Foto: Jeff Kowalsky/NTB scanpix

54-åringen, som har fått skryt av progressive krefter i partiet i enkelte saker, møter nå motbør fra både høyre og venstre etter at hun mandag la fram sin plan for det amerikanske helsevesenet.

Der kandidater som Bernie Sanders og Elizabeth Warren har tatt til orde for radikale endringer, åpner Harris i sitt forslag for at private forsikringsselskaper fortsatt skal ha en rolle, skriver Politico. «Forferdelig politikk» var beskrivelsen fra personer i valgkampapparatet til Sanders, mens Bidens støttespillere anklager Harris for å vingle.

Slår tilbake

Bidens opptreden i den første debatten har høstet kritikk. Flere støttespillere frykter oppvisningen da er et tegn på at Biden ikke vil være i stand til å hamle opp med Trump neste år, ifølge Politico.

76-åringen har skjønt at han gjorde en feil i forrige debatt, sier en kilde tett på Biden til nettstedet.

