Av Solveig Joten Svensen

Mirjana «Mira» Markovic giftet seg med Milosevic i 1964 og fikk kallenavnet «Balkans Lady Macbeth». Shakespeare-referansen viser til den enorme innflytelsen hun antas å ha hatt på sin ultranasjonalistiske ektefelles beslutninger på 1990-tallet, da krigen raste på Balkan. I serbiske medier ble Mira Markovic kalt «den røde heksa».

Lokale medier i Serbia melder at Markovic var svært syk da hun søndag døde på et sykehus i Russland, hvor hun har levd i eksil i årevis.

Slobodan Milosevic døde i 2006 mens han sto tiltalt for krigsforbrytelser i Haag.

Markovic ledet i sin tid et ny-kommunistisk parti og var regnet som en viktig maktfaktor i Milosevic-regimet, som styrte Serbia med jernhånd på 1990-tallet. Slobodan Milosevic ble utlevert til FNs krigsforbryterdomstol i 2001, og Markovic forlot hjemlandet da hun ble siktet for maktmisbruk to år senere.

Russisk beskyttelse

Mira Markovic var også etterlyst for avhør i forbindelse med drap på Milosevics politiske motstandere. I 2008 fikk Markovic og sønnen Marko Milosevic politisk asyl i Russland etter at Serbia etterlyste dem internasjonalt for sigarettsmugling.

I Russland skrev Markovic, som var sosiologiprofessor på universitetet i Beograd, en lang selvbiografi med der hun forsvarte sin avdøde mann. En nær venn av henne sa nylig til den serbiske avisen Blic at enkens «eneste mål var å renvaske Milosevic».

Utenriksminister kondolerer

Lederen for Milosevics gamle parti SPS, Ivica Dacic, sendte søndag ut en kondolansemelding der han tilbød hjelp til Markovics familie etter dødsfallet.

– Jeg respekterte henne som Slobodan Milosevics kone og som vitenskapskvinne, sier Dacic, som i dag er Serbias utenriksminister.

Slobodan Milosevic døde av hjerteinfarkt i et FN-fengsel i Haag i 2006. Han sto tiltalt for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i det tidligere Jugoslavia i forbindelse med krigene på Balkan på 1990-tallet.

Mannen med tilnavnet «Slakteren fra Balkan» ble tvunget fra makten under en folkelig oppstand i kjølvannet av valget i 2000. Året før ble Milosevics styrker drevet ut av Kosovo under NATOs bombeoffensiv mot regimet. (NTB)

