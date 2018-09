Verden

Av Kristian Skårdalsmo/NTB

– Det innebærer at vi på søndag bør ha et bekreftet resultat for Riksdagen. Det er svært viktig at vi i valgadministrasjonen kan sikre at Sverige får et korrekt valgresultat, sier Anna Nyqvist hos Valmyndigheten.

Länsstyrelsens ambisjon er at den endelige stemmetellingen og registreringen skal være klar om kvelden 15. september, ble det opplyst fredag.

– Deretter fastslår Valmyndigheten fordelingen av mandater mellom partiene og hvilke representanter og vararepresentanter som tar plass i Riksdagen, heter det i en pressemelding fra Valmyndigheten fredag.

Forhåndsstemmer

Alt tyder så langt på at de tre rødgrønne partiene samlet fikk 144 mandater, mens de fire borgerlige alliansepartiene endte på 143. Sverigedemokraterna ligger på vippen med 62 mandater.

Valmyndigheten fremholder at stemmetellingen har tatt mer tid enn antatt.

– Det skyldes blant annet høy valgdeltakelse, men fremfor alt at flere velgere har valgt å forhåndsstemme, og at de har valgt å gjøre det nær valgdagen, heter det.

Lengst tid vil stemmetellingen ta i fylkene Stockholm og Västra Götaland.

Det endelige resultatet blir kunngjort på Valmyndighetens hjemmesider.

Stemmetellingen og det endelige resultatet får ingen formell betydning for de kompliserte regjeringssonderingene som nå pågår. Eksperter peker likevel på den symbolske betydningen av at de rødgrønne ser ut til å få ett mandat mer enn Alliansen.

Duket for Lööf?

Foreløpig har ikke overlegningene i regjeringsspørsmålet ført fram.

Alliansen krever at statsminister Stefan Löfven går av og har invitert ham til samtaler med mål om å gjøre Socialdemokraterna til støtteparti for en borgerlig regjering.

Det har Löfven kontant avvist. Han viser til at Socialdemokraterna er største parti, og at de rødgrønne samlet er større enn Alliansen.

Ingen vil samarbeide med Sverigedemokraterna, som er på vippen i Riksdagen.

Samtidig spekuleres det på om løsningen kan bli en regjering dominert av sentrumspartiene Centern og Liberalerna, muligens med den populære Centern-lederen Annie Lööf som statsminister.

– Svensk politikk ligger allerede i sentrum på ganske mange områder. Så kanskje er ikke en sentrumsregjering helt usannsynlig. En liten sentrumsregjering, under Lööfs ledelse, vil kunne samarbeide både til venstre og høyre, sa professor Jonas Hinnfors ved Göteborgs universitet til NTB allerede før valget. (NTB)