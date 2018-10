Av Jørn H. Skjærpe og NTB

– Dette er en svært viktig tid for landet vårt. Sunn fornuft, rettferdighet og rettferdig rettsprosess står på spill!, skriver USAs president på Twitter torsdag ettermiddag norsk tid.

– Det er sjuende gang at FBI etterforsker dommer Kavanaugh. Hadde det vært 100. gang, så ville det fortsatt ikke vært godt nok for de hindrende Demokratene, la han til.

Medlemmene av Senatet i USA skal torsdag lese den nye FBI-rapporten om den overgrepsanklagede høyesterettskandidaten Brett Kavanaugh.

Senatorene vil få gjennomgå teksten i et sikret rom i Kongressen som brukes til konfidensielle saker. Om hele rapporten eller deler av den vil bli offentliggjort, er fortsatt uklart, skrev NTB tidligere torsdag.

Senatets republikanske leder, Mitch McConnell, har varslet en avstemning fredag om hvordan den videre behandlingen av saken skal skje. De folkevalgte må da ta stilling til om deres Kavanaugh-debatt skal begrenses.

Dette betyr at den endelige avstemningen om høyesterettskandidaten kan skje lørdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

