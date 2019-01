Det er den britiske avisen The Guardian som skriver om undersøkelsen som ble gjort for The Holocaust Memorial Day Trust.

Nesten halvparten av de spurte sier de ikke vet hvor mange jøder som ble drept, og én av fem tror det var færre enn to millioner.

Mer enn seks millioner jøder ble drept i perioden 1938–1945.

Åtte prosent av de spurte i undersøkelsen mener omfanget av nazistenes folkemord er overdrevet.

Les også: Deportert fra Oslo – markeres i FN

Vet lite eller ingenting

Undersøkelsen viser også at én av tre vet lite eller ingenting om Holocaust, og rundt fem prosent hadde aldri hørt om folkemordet.

En tilsvarende spørreundersøkelse i Frankrike blant personer mellom 18 og 34 år, viste at 20 prosent var uvitende til hva Holocaust var.

At det er så stor uvitenhet om Holocaust sjokkerer ekspertene.

– Jeg må understreke at jeg ikke tror de spurte er Holocaust-benektere. Men deres uvitenhet betyr at de er utsatt for myter og forvrengninger, sier Olivia Marks-Woldman i The Holocaust Memorial Day Trust.

Les også: Da hatet vant i Europa

Overlevde Holocaust

The Guardian har snakket med Steven Frank som overlevde Holocaust. Han er forferdet over at kunnskapsnivået er så lavt blant folk.

– Jeg har selv erfart at folk ikke har en god forståelse for det som skjedde under Holocaust. Det er en av grunnene til at jeg ser det som min plikt å dele det som skjedde med meg, sier han.

Av undersøkelen går det fram at de fleste av de spurte mener det er viktig å vite om Holocaust og at det må gjøres mer for å løfte kunnskapsnivået blant folk.

Les også: Merkel på holocaust-minnedagen: Kampen mot antisemittisme må fortsette