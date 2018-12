Emile Ratelband (69) føler seg 20 år yngre. Eller i alle fall langt yngre enn sine 69 år. Ratelband sier den høye alderen gjør det vanskeligere både å finne arbeid og kjærlighet.

– Hva er tid. Det er bare et tall, sa Ratelband, som gikk rettens vei for å bli 20 år yngre.

Nei, sa domstolen i Arnhem i Nederland.

– Når jeg er 69, begrenser det meg. Hvis jeg er 49 kan jeg kjøpe et nytt hus, kjøre en annen bil. Jeg kan få mer arbeid. Når jeg er på Tinder og det står at jeg er 69 år, får jeg ingen svar. Når jeg er 49, med mitt ansikt, vil jeg være i en luksus-posisjon, sier Ratelband til den britiske avisa The Guardian.

Ratelband argumenterte også at fordi en i dag kan endre sitt juridiske kjønn, bør en også ha rett til å endre sin egen alder.

Stille på Tinder

På grunn av diskrimineringen på date-appen Tinder, ba altså den selverklærte «positivitetsguruen» en domstol i Nederland om å endre fødselsdatoen sin fra 11. mars 1949 til 11. mars 1969.

I en skriftlig dom mandag, argumenterte domstolen for at nederlandsk lov gir på rettigheter og plikter basert på alder «som retten til å stemme, og plikten til å gå på skole. Hvis Mr Ratelbands søknad ble innvilget, ville disse alderskravene bli meningsløse».

I en pressemelding skriver retten «Mr Ratelband har rett til å føle seg 20 år yngre enn han egentlig er, og til å oppføre seg sånn. Men å endre fødselsdatoen vil gjøre at 20 års registrering av fødsler, død, giftemål og registrerte partnerskap forsvinner. Dette vil ha uønskede juridiske og sosiale virkninger».

Selv sier Ratelband at han vil anke dommen. Han mener stadig flere har det som ham, og at hans er den første av "flere tusen" liknende søknader. Ratelband er en kjent personlighet i Nederland, der han han både har vært aktiv i politikken og på TV.

Også på Wikipedia står det at han er 69 år gammel.