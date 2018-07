Elon Musk beklager å ha kalt dykker pedofil

Verden

– Hans handlinger mot meg rettferdiggjør ikke mine handlinger mot ham, og jeg beklager til Unsworth og til de firmaene jeg leder, skriver Musk på Twitter.

Beklagelsen kommer etter at Musk søndag rettet kraftige beskyldninger mot grotteeksperten Vernon Unsworth. I en av meldingene blir Unsworth omtalt som «pedo-fyren». På sin offisielle Twitter-konto la Musk til: «Jeg vedder en signert dollar på at det er sant».

Kontoen har 22 millioner følgere, og flere reagerte kraftig på omtalen av Unsworth.

Briten var en av dykkerne som reddet et guttelag ut av grotten Tham Luang Nang Non nord i Thailand. Redningsaksjonen ble gjennomført uten Elon Musks spesialbygde ubåt, et bidrag som Unsworth kalte et «PR-stunt».

(NTB)