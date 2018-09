Elleve drept da bil kjørte inn i folkemengde i Kina

Verden

En rød SUV ble kjørt inn i en folkemengde på torget i Mishui i byen Hengyang i Hunan-provinsen tidlig onsdag morgen lokal tid.

Etter å ha kjørt inn i folkemengden gikk bilføreren ut av bilen og begynte å angripe folk med kniv og spade, opplyser lokale myndigheter.

Bilføreren het Yang til etternavn, men myndighetene oppgir ikke kjønn. Yang har et langt kriminelt rulleblad og er tidligere dømt blant annet for salg av narkotika, tyveri og vold.

Dette gjorde at Yang var ute etter «hevn» mot samfunnet, ifølge myndighetene, som mener vedkommende kjørte inn i folkemengden med vilje. Yang ble pågrepet etter hendelsen.

Myndighetene opplyste opprinnelig at tre personer ble drept. I sin seneste uttalelse opplyser de at elleve ble drept, og at 44 ble såret. (NTB)