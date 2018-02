Verden

Den offentlige jenteskolen, som ligger i den urolige delstaten Yobe, har vært stengt siden angrepet mandag forrige uke.

Nøyaktig en uke senere var lærerne tilbake på plass til første skoledag etter angrepet, men elevene dukket aldri opp. Til slutt ble det besluttet at skolen fortsatt skal være stengt inntil videre.

– Skolen har ikke åpnet igjen. Det er ikke grunnlag for å holde den åpen slik situasjonen er nå, sier Yobe-delstatens utdanningskommissær Mohammed Lamin.

– Vi har fortsatt 100 jenter som vi ikke har gjort rede for. De andre jentene som ble funnet, er ikke i riktig sinnsstemning til å komme tilbake til skolen. De er fortsatt i sjokk, sier han videre.

Tidligere mandag sa flere foreldre som har barn ved skolen, at barna hadde nektet å dra dit.

– Mine barn ville ikke tilbake på skolen fordi de var for redde for å dra dit. Vi foreldre er også tilsvarende redde for å sende døtrene våre tilbake dit, sier Mohammed Mele, som har to barn som går ved skolen.

Andre foreldre sa at de heller vil lete etter en tryggere skole for barna sine.

906 elever var på skolen da angrepet fant sted. Skjebnen til jentene som forsvant, er foreløpig ikke kjent, men myndighetene erkjente søndag at 110 er savnet. Frykten er en gjentakelse av Chibok-episoden, da 276 jenter ble bortført av Boko Haram-bevegelsen. Drøyt 100 av dem har man ikke hørt fra siden.

