Elefantene mister sitt fristed i Botswana – jakt skal igjen tillates

Det finnes anslagsvis 130.000 elefanter i det sørafrikanske landet, mer enn i noe annet land i verden.

At det igjen åpnes for lovlig jakt på dyrene, skaper bekymring for at det vil bli en økning i ulovlig jakt for å få tak i elefantens støttenner.

Botswana har lenge vært et fristed for elefanten på det afrikanske kontinentet, der titusener av dyr har måttet bøte med livet på grunn av sine svært ettertraktede støttenner.

– Regn med at det neste blir masseavliving, skriver leder i WildlifeDirect, Paula Kahumbu, på Twitter.

I dag er innførsel og salg av elfenben enten forbudt eller strengt regulert i mange land. Men på det svarte markedet er det fortsatt en svært ettertraktet vare.

Fornøyde bønder

Gjenopptakelsen av elefantjakt kommer få måneder før valget på ny nasjonalforsamling i oktober, og kritikere mener at president Mokgweeto Masisi opphever forbudet for å sanke stemmer.

– Dette er et politisk tiltak, og det tjener ikke Botswanas naturverninteresser, sier Jason Bell, nestleder i International Fund for Animal Welfare.

Avgjørelsen om å heve jaktforbudet vil imidlertid bli tatt godt imot av mange bønder, som mener at elefanter opptar for stor plass og ødelegger avlinger.

Botswana har imidlertid kun litt over 2 millioner innbyggere, noe som betyr at elefanten og andre ville dyr har større områder å bevege seg på her enn i mange andre land.

«Etisk» jakt

Ifølge en uttalelse fra Botswanas regjering skal elefantjakten foregå på en «ordnet og etisk måte», men det er foreløpig uklart hvordan jakten konkret skal reguleres.

Botswana er blant flere afrikanske land som ønsker mindre kontroll med salg og kjøp av elfenben. De argumenterer for at salg av elfenben vil kunne gi inntekter som så kan brukes for å verne elefanten.

Kritikere mener imidlertid at en regulert handel med elfenben, selv når den er beskjeden, vil øke både etterspørselen og ulovlig krypskyting.

Botswana og nabolandene Namibia, Zimbabwe og Sør-Afrika anslås å ha om lag 256.000 elefanter, noe som er over halvparten av det totale anslaget for hele Afrika.