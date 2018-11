Bare i Shanghai blir over 220.000 kjøretøy sporet, mens i hele landet er tallet så høyt som 1.1 millioner, skriver nyhetsbyrået. Informasjonen kan avsløre hvor eierne av bilene bor, jobber og handler.

Ifølge kritikere kan datadelingen åpne for ytterligere statlig overvåking av vanlige borgere, i et land hvor mye allerede er regulert og kontrollert.

Kinesiske tjenestemenn sier at systemet er ment for å beskytte den offentlige sikkerhet og legge til rette for utvikling av industri og infrastruktur.

Tesla er blant de over 200 produsentene som ifølge AP deler informasjon i sanntid med overvåkingssentre i Kina. Selskapet vil ikke kommentere saken.

– Uvitende

Shan Junhua er blant millionene av kineserne som har anskaffet seg elbil de siste årene. Da han kjøpte seg en hvit Tesla Model X visste han at det var en rask, flott bil. Det han ikke visste, var at selskapet konstant foret kinesiske myndigheter med informasjon om hvor bilen hans befinner seg.

– Det visste jeg ingenting om. Hvorfor sender Tesla slik informasjon til myndighetene? Dette handler om mitt privatliv, sier han.

I Shanghai er det Shanghai Electric Vehicle Public Data Collecting, Monitoring and Research Center som tar imot dataene. I en av etasjene er det en massiv skjerm med lysende prikker som hver og en representerer en bil som kjører langs en av veiene i byen. Skjermen utgjør et massivt sanntidskart.

Trykker man på en tilfeldig prikk, popper det opp et vindu som identifiserer hver enkelt bil gjennom hvem den er produsert av, hvor langt den har kjørt og hvor mye batterilevetid det er igjen.

– Vi kan gi myndighetene mye informasjon om kundene for å hjelpe dem med å utforme politikk og planlegging, sier Ding Xiaohua, visesjef ved senteret.

– Masseovervåking

Kina har tidligere vist interesse for å overvåke kjøretøy. Blant annet beordret myndighetene i Xinjiang i fjor innbyggerne til å installere GPS-systemer slik at kjøretøyene deres kunne spores.

– Myndighetene vil vite hva folk driver med til enhver tid, slik at de kan reagere raskest mulig. Det er null beskyttelse mot statlig overvåking, sier Maya Wang, som forsker på Kina for Human Rights Watch.

– Å overvåke kjøretøy er et av de største innsatsområdene for Kinas masseovervåking, legger hun til.

Ding hevder imidlertid hardnakket at Shanghai-senteret ikke er et ledd i statlig masseovervåking.

I utgangspunktet er det bygget inn en privatlivs-brannmur i systemet deres. Overvåkingssenteret har hver enkelt bils registreringsnummer, men for å koble det mot bileierens personlige detaljer, må myndighetene gå via bilprodusenten.

Data på hjul

Også i USA, Europa og Japan sender mange kjøretøy posisjonsdata tilbake til bilprodusentene, som forer det videre til bilsporingsapper, kart som viser nærliggende fasiliteter, og nødetater. Men dataene stopper der.

I Kina var bilprodusentene i utgangspunktet lunkne til å dele informasjon med myndighetene. Men dette endret seg etter at landet krevde slik data for at produsentene skulle motta subsidier og andre insentiver.

Selv sier bilprodusentene at de deler data for å rette seg etter kinesisk lov. Nær sagt alle de store aktørene har store planer om å ekspander i landet, som er verdens største bilmarked.

– Det er overvåkingssystemer i sanntid i Kina som vi må levere bildata til, har Volkswagens Kina-sjef Jochem Heizmann sagt i et tidligere intervju.

Han kunne ikke garantere for at dataene ikke ble brukt til statlig overvåking, men understreket at dataene omfatter bilens posisjon, men ikke hvem som sitter i dem. Heizmann mener bilene gir ikke mer informasjon enn det smarttelefoner allerede gjør. (NTB)