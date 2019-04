I rettsmøtet som fulgte i etterkant av tragedien i mars i fjor, der åtte personer mistet livet da bilen kjørte utfor en klippe på USAs vestkyst, fastslo en jury at Jennifer Hart og kona Sarah hadde som hensikt å ta sitt eget liv og barnas liv. Jennifer Hart var beruset da bilen styrtet utfor klippen.

– Sarah foretok søk på mobiltelefonen på hvordan man kunne ta sitt eget liv like før hendelsen, skriver CNN.

– Jeg mener Sarah og Jennifer ga etter for mye press. Til slutt kom de til det punktet at de bestemte seg for å gjøre dette, sa Shannon Barney hos Medocino Countys sheriffkontor.

Det hadde kommet bekymringsmeldinger mot ekteparet i tiden før hendelsen, men uten at det ble tatt grep før tragedien var et faktum.

– Dette er en svikt fra systemets side. Vi må finne årsaken til tragedien, vi må finne ut hva som kunne ha hindret dette, sier rettslege Thomas Allman.

Skjermdump: CNN