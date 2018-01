Verden

I fjor vedtok eierne av et hotell og leilighetsbygg i Panama at de ikke lenger vil være et Trump-hotell og sa opp avtalen med Trumps selskap.

Trumps selskap svarte i et brev at de ikke akter å trekke seg fra hotellet.

Bakgrunnen for striden er at stadig flere utbyggere og investorer ikke vil ha noe med Trump-navnet å gjøre, fordi det er dårlig for forretningene.

Blodbad

– Det er et blodbad, sier forretningsmannen Jeffrey Rabiea, som eier tre rom i bygningen i Panama.

– Ingen vil dra dit. Om du har et Marriott, et Hyatt og et Trump, så drar du ikke til Trump, sier Rabiea til Washington Post.

Kjemper for å fjerne navnet

Siden 2016 har stadig flere av Trumps prosjekter rett og slett solgt dårlig. Mange som bor i Trump-bygninger har kjempet for å fjerne navnet fra bygningen.

Dette har ført til at Trumps organisasjon har slått tilbake og i flere tilfeller truet med å gå rettens vei for å beholde Trump på husveggen i store fonter.

Etter valget i 2016 har mange luksushoteller i byer som New York, Rio de Janeiro og Toronto fjernet Trump-navnet.

Skyr navnet

I New York har også tre bygninger med luksusleiligheter fjernet Trump-navnet fra husveggen.

Over hele verden skyr investorer Trump-navnet.

– Vi har måttet gå bort fra 47 internasjonale kontrakter for Trump-merket, sa leder for Trump Hotels under en konferanse forrige uke.