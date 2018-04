Egyptisk kuppmaker vant som ventet

Egypts nasjonale valgkommisjon offentliggjør valgresultatet mandag, men ifølge den regjeringstro storavisen Al-Ahram , der presidenten utnevner redaktøren, fikk Abdel Fatah al-Sisi rundt 97 prosent av stemmene.

Sisis valgseier kom ikke som noen overraskelse, ettersom de fleste utfordrere på forhånd var ryddet av veien.

– Å kalle dette et valg er trolig å ta for hardt i, konstaterte Timothy Kaldas ved Tahrir Institute for Middle East Policy tidligere i år.

Trakk seg

Motkandidatene ble tvunget til å trekke seg én etter én før valget, og til slutt var bare Mussa Mustafa Mussa igjen. Han meldte seg som kandidat i siste øyeblikk og hadde til alt overmål uttrykt støtte til Sisi.

Tidligere statsminister Ahmed Shafik trakk seg som kandidat fordi myndighetene truet med å gjenoppta gamle korrupsjonsanklager.

Menneskerettsadvokaten Khaled Ali trakk seg etter anklager om «usømmeligheter», og generalløytnant Sami Anan trakk seg etter å ha blitt truet med straffeforfølgelse for brudd på hærens reglement.

Mohammed Anwar Sadat, nevø av den egyptiske lederen som ble drept i et attentat i 1981, ga opp etter gjentatte mislykkede forsøk på å få leie lokaler og trykkeri.

Militærkupp

Sisi ledet militærkuppet der Egypts første demokratisk valgte president, Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskapet, ble styrtet i 2012.

Kuppmakerne forbød brorskapet og kastet titusenvis av opposisjonelle i fengsel. Mange av dem ble dømt til døden, blant dem Mursi, som senere fikk omgjort dommen til 20 års fengsel.

I 2014 ble Sisi valg til president i et valg opposisjonen boikottet, og året etter sikret den tidligere hærsjefens støttespillere seg flertall i nasjonalforsamlingen i et valg der Mursis parti ble nektet å stille.

God venn

Amnesty International og Human Rights Watch anklager det egyptiske regimet for omfattende brudd på menneskerettighetene, men i april i fjor ble Sisi likevel invitert til Det hvite hus av president Donald Trump.

– Du har en god venn og alliert i USA og i meg, sa Trump.

Fem måneder senere konkluderte Human Rights Watch med at det egyptiske politiets og sikkerhetstjenestens bruk av tortur er så omfattende, at den kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten. (NTB)