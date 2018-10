Verden

18 millioner jemenitter vet ikke om de får spise igjen, ifølge FN.

– Sivile i Jemen sulter ikke, de sultes til døde, sier Flyktninghjelpens generalsekretær i en uttalelse.

– Det må gå tydelig fram at den verste hungersnøden på vår vakt er helt og holdent menneskeskapt – av Jemens stridende parter og deres internasjonale støttespillere, tilføyer Egeland.

Krigen i Jemen står i hovedsak mellom en Saudi-Arabia-ledet koalisjon som støttes av blant andre USA og Storbritannia, og kriger på vegne av eksilpresident Hadis regjering, og jemenittiske Houthi-opprørere som antas å få støtte fra Iran.

Les også: Ahed Tamimi ble dømt til fengsel da hun var 16. Hun er langt fra alene. (Dagsavisen+)

Biprodukt av krig

FN har i månedsvis advart om at Jemen står på randen av en sultkatastrofe. Siden har det bare gått fra vondt til verre. FN advarer om at over 12 millioner mennesker trues av hungersnød. To av tre jemenitter – 18 millioner mennesker – vet ikke om de i det hele tatt får oppleve et nytt måltid, ifølge FNs matvareprogram (WFP).

Jemen har de siste årene blitt utsatt for massive flyangrep, og mange sivile er blitt drept.

– Massesult er et dødelig biprodukt av handlinger utført av de stridende partene og landene som støtter dem. Krigen har systematisk strupet sivile ved å gjøre mat mindre tilgjengelig for millioner av mennesker, fastslår Egeland.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ber USA og Iran stille krav

Flyktninghjelpen mener hjelpearbeidere er i ferd med å tape kampen mot hungersnød fordi bare en snarlig politisk løsning kan avverge en massesult av historiske dimensjoner. Egeland sier det vil være «utilgivelig» hvis ikke USA, Storbritannia, Frankrike og Iran stiller følgende tre krav:

* En umiddelbar våpenhvile fra alle parter

* En avtale mellom de stridende partene om å forhandle fram en politisk løsning gjennom FN-mekling

* Gjennomføring av tiltak som raskt vil gjenopplive Jemens økonomi og tillate fri import av varer og humanitær hjelp inn i Jemen, samt sikre at varene og hjelpen kan nå frem til alle deler av landet.

«Blod på hendene»

– Partene i denne konflikten har allerede blod på hendene, og risikerer nå å bære ansvaret for en hungersnød som rammer millioner, sier Egeland.

FN har tidligere slått fast at verdens verste humanitære katastrofe utspiller seg i Jemen. FN ber nå den saudiledede koalisjonen om å stanse luftangrepene som dreper sivile, melder BBC.

Angrepene bidrar til det FN frykter kan bli den verste hungersnøden på 100 år. Bare siden juni er over 400.000 mennesker tvunget på flukt fra kampene ved havnebyen Hodeida.

Over 22 millioner mennesker er avhengig av mat utenfra, og Saudi-Arabias koalisjon har fått kraftig kritikk for å ha hindret leveranser av varer og nødhjelp til landets havner og flyplasser. I dag får hjelpeorganisasjonene tilgang, men FN krever at også livsviktige kommersielle matvarer og drivstoff må få passere. (NTB)