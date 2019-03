Auksjonen foregikk på nettet, og den høyt verdsatte og medaljebehengte duen ble kapret av en kinesisk budgiver for 1,25 millioner euro.

Armando er blant innvidde kjent for sine langdistanseevner og hadde status som Belgias førstedue. Men at auksjonssummen skulle nå slike høyder, ble møtt med vantro og sjokk.

Den forrige rekorden la på noe under 4 millioner kroner for den heller ikke ukjent Nadine. Det var ventet at rekorden skulle slås, men ikke med så mye.

Ekspertene på nettsiden Pigeon Paradise er himmelfalne og sier ingen ventet at tilslagssummen skulle toppe 1 million euro.

Navnet på kjøperen er ikke kjent, men ifølge nyhetsbyrået Belga er det så godt som sikkert at Armando vil bli brukt til å avle fram nye superduer.

Den renommerte belgiske oppdretteren Joel Verschoot solgte over hundre duer på nettauksjonen, blant dem Armando.

Duekonkurranser, der fuglene slippes langt hjemmefra og skal fly hjem fortest mulig, er populære i Belgia, Nederland, Storbritannia og det nordlige Frankrike.