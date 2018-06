Verden

Duque vant med 54 prosent av stemmene mot Gustavo Petros 41,8.

41-åringen blir dermed landets yngste president siden 1872 når han tas i ed i august.

Frykter for fredsavtalen

Det var på forhånd varslet at valget av Duque kan få store følger for fredsavtalen mellom myndighetene og den oppløste kommunistgeriljaen FARC. Fredsavtalen ble forhandlet fram av sittende president Juan Manuel Santos, som han også fikk Nobels fredspris for.

Duque tilhører det konservative partiet til tidligere president Alvaro Uribe, som var sterkt imot fredsavtalen og anses av flere å være Uribes løpegutt, ifølge nyhetsbyrået DPA. Dermed øker bekymringen for at Uribe vil kunne ha en betydelig påvirkningskraft over den nye presidenten.

Lover endringer

Duque gikk nemlig til valg på at han vil omskrive fredsavtalen som han mener var altfor forsonlig overfor FARC. Det vekker frykt for at 7.000 demobiliserte geriljamedlemmer skal kunne slutte seg til mindre væpnede grupper.

Etter at han ble utnevnt som vinner søndag, kunngjorde den nye presidenten at han ikke ønsker å rive avtalen i stykker, men at endringer er nødvendig.

– Fred i Colombia er det vi alle lengter etter. Den freden – som krever endringer – vil få endringer slik at ofrene som står i sentrum, vil bli garantert sannhet, rettferdighet og erstatning, sa Duque til tilhengerne.

FARC svarer

Kort tid senere var FARC på banen og ba den nye presidenten vise «sunn fornuft».

– Det er nødvendig at det pålegges sunn fornuft. Det landet krever er helhetlig fred, som vil lede oss til den forsoningen vi håper på, sa den tidligere geriljaen i en pressemelding.

I forkant av valget har Duque også lovet å slå hardt ned på venstregeriljaen ELN og andre væpnede grupper som fortsatt er aktive.

Motkandidat

Søndagens valg var den andre valgomgangen og sto mellom Duque og venstresidens Gustavo Petro (58), som begge gikk videre fra første runde.

De siste meningsmålingene før andre valgomgang antydet at Duque ville dra seieren i land. Her hadde han en ledelse på mellom 6 og 15 prosentpoeng over Petro.

Petro, som støtter fredsavtalen, var opptatt av at fredsprosessen må fortsette. Han lovet sterkere støtte til utdanning og et økonomisk skifte bort fra olje mot landbruk. Han lovet også kamp mot korrupsjon.

Velgeroppmøtet i søndagens presidentvalg var på rundt 53 prosent, ifølge nyhetsbyrået AP. (NTB)