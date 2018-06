Verden

G7-møtet i Charlevoix i Quebec blir første treffpunkt for de allierte regjeringssjefene etter Trumps beslutning om også å innføre toll på stål og aluminium som blir importert fra Canada, EU og Mexico.

Verten selv, Canadas statsminister Justin Trudeau, er blant de sterkeste kritikerne til Trumps beslutning, og har brukt uvanlig sterke ord.

– Vi kommer til å ha noen veldig, veldig direkte samtaler rundt bordet, sa Trudeau i et intervju med Global TV nylig.

Trump skal møte både Trudeau og Frankrikes president Emmanuel Macron også til bilaterale møter.

Avstanden mellom USA og de andre G7-landene er nå så stor at det ble planlagt et ekstra forberedende møte i forkant for å prøve å komme nærmere hverandre, ifølge to canadiske kilder.

G7 består av USA, Japan, Canada, Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Italia. Også EU vil være til stede på møtet.

– Uakseptabelt

Trudeau og Trump startet med et relativt vennlig forhold dem imellom da Trump ble president, men relasjonen har nå nådd det vanskeligste punktet så langt under deres styretid.

– Dette er virkelig en trist tid for oss. Vi er såret, og vi er fornærmet, sa Canadas utenriksminister Chrystia Freeland til CNN denne uka.

Trudeau har kalt tollen totalt uakseptabel, og sier det er regelrett fornærmende at Trump har begrunnet satsene med «USAs nasjonale sikkerhet».

Canada har varslet mottiltak som høye tollsatser på en rekke amerikanske produkter, fra whisky og appelsinjuice til stål og aluminium, til en verdi av drøyt 100 milliarder kroner – omtrent tilsvarende det Canada vil tape på den amerikanske tollen.

Også EU har varslet mottiltak. En komplett liste over amerikanske varer som rammes skal foreligge mot slutten av juni.

Blant de sterke kritikerne er Storbritannias statsminister Theresa May, Tysklands kansler Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron.

Men Macron kommer ikke til å stille ultimatum med krav om at Trump dropper tollen, sier talspersoner for den franske presidenten til nyhetsbyrået Reuters. Årsaken er at G7-møtet ikke anses om riktig arena for den type forhandlinger.

Flere stridspunkter

Tollstriden kommer på toppen av at Trump nylig trakk USA ut av Iran-avtalen, noe europeiske ledere kjempet hardt mot, og dessuten tidligere har sagt han skal trekke USA ut av klimaavtalen fra Paris.

Canada er i tillegg midt i en bitter reforhandling med USA av frihandelsavtalen NAFTA mellom USA, Canada og Mexico. Den reforhandles etter at Trump har truet med å skrote hele avtalen om den ikke endres.

Trumps handelskrig

1. mars kunngjorde USAs president Donald Trump at han ville innføre 25 prosent toll på import av stål og 10 prosent toll på aluminium for å beskytte amerikansk industri.

8. mars underskrev Trump beslutningen, men lovet å unnta Canada og Mexico fra tollen.

22. mars sa Trump at også EU og seks andre land foreløpig er unntatt tollen.

23. mars trådte straffetollen i kraft for de landene som ikke har blitt unntatt.

1. april svarte Kina med straffetoll på 128 amerikanske varer.

3. april svarte USA med en trussel om toll på over 1.300 kinesiske varer.

4. april varslet Kina straffetoll på 106 amerikanske varer.

31. mai opphevet Trump unntaket gitt til EU, Mexico og Canada. EU og Mexico svarte at de vil innføre toll på utvalgte amerikanske varer. (NTB)