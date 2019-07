Tirsdag kveld amerikansk tid møtes den første gruppa av håpefulle presidentkandidater til debatt i Detroit, før de neste ti skal på scenen onsdag.

For å sikre at de fire toppkandidatene er jevnt fordelt over de to kveldene, delte CNN de 20 kvalifiserte kandidatene inn i tre ulike nivåer.

Dette blir siste runde hvor så mange får være med. I september venter ny debatt, men der stilles det strengere krav for å få delta.

Bernie Sanders og Elizabeth Warren ble før valgkampen startet enige om at de ikke skal angripe hverandre. Tirsdag settes fredsavtalen på prøve, idet de to skal til pers, skriver The New York Times.

Fredsavtale

Sanders og Warren omtales som de to mest liberale kandidatene, som begge har tatt til orde for en omveltning av det amerikanske helsesystemet.

Gratis college-utdanning er blant Sanders’ andre hjertesaker, i en tid der studiegjelda til amerikanske studenter har passert 1.6 trillioner dollar.

Utjevning av inntektsforskjeller og kårene til en middelklasse under angrep fra store bedrifter er blant Warrens kampsaker.

Sanders ligger som nummer to på de fleste meningsmålingene, mens Warren følger på tredjeplass.

For de to blir dagens debatt en sjanse til å vise fram hva det er som skiller dem.

Mest effektiv

Av de over 20 demokratene som har kastet seg inn i kampen om å bli presidentkandidat, har fem av dem stukket fra resten av feltet, ifølge målinger.

Tidligere visepresident Joe Biden har et solid forsprang på utfordrerne, deriblant Vermont-senator Sanders, Massachusetts-senator Warren, California-senator Kamala Harris og ordfører i South Bend i Indiana, Pete Buttigieg.

Pete Buttigieg er på topp fem på de fleste meningsmålingene over de ulike demokratiske presidentkandidatene. Foto: Brian Snyder/NTB scanpix

I juni var Warren den eneste av de fem som ble trukket ut til den første debattkvelden.

Der dominerte hun da økonomisk politikk var tema, ifølge flere kommentatorer.

– Kandidaten som snakker på mest effektiv måte til demokratiske velgere så langt, er Elizabeth Warren, uten tvil, sa den republikanske konsulenten Frank Luntz, ifølge The New York Times.

Da debatten gikk mer over til å handle om innvandring forsvant imidlertid Massachusetts-senatoren mer fra søkelyset.

Kritiserte Biden

Den andre debattkvelden satte scenen for kanskje den mest omtalte ordvekslingen i løpet av de to kveldene.

Da stilte Harris Biden til veggs i det som er omtalt som et gjennombrudd for California-senatoren.

Joe Biden (t.v.) ble stilt til veggs av Kamala Harris (t.h.) i juni under den første debattrunden. Foto: Saul Loeb/NTB scanpix

Bakgrunnen var Bidens omtale av da han tidlig i karrieren samarbeidet med senatorer som på 1970-tallet forsvarte raseskiller. Den tidligere visepresidenten forsvarte samarbeidet med at det var nødvendig for politisk gjennomslag i andre saker, og understreket at han ikke var rasist.

Oppslutningen til Harris økte etter debatten, mens Biden gikk litt tilbake.

Biden har seinere gått ut og beklaget.

– Gjorde jeg en feil for noen uker siden? Ja, det gjorde jeg, og det angrer jeg på, sa Biden til et hovedsakelig afroamerikansk publikum under et velgermøte i Sør-Carolina, ifølge NTB.

Onsdag får Biden muligheten for revansje.

76-åringen er en moderat politiker og et kjent navn i partiet. Flere mener han er den som mest sannsynlig vil kunne hamle opp med president Donald Trump i valget neste år.

Nye Trump-utfall

De to debattkveldene kommer kort tid etter at Trump nok en gang er blitt kritisert for rasisme. I en rekke Twitter-meldinger har presidenten gått ut mot kongressrepresentant Elijah Cummings, som er en høyt respektert veteran fra borgerrettsbevegelsen.

....As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

I en av tweetene kalte Trump Baltimore, som er byen Cummings representerer i Kongressen, for et «motbydelig, rotte- og gnager-infisert kaos» og «den dårligst styrte og farligste byen i hele USA», ifølge NTB.

– Ingen mennesker ville ønske å bo der, sa han om byen der 60 prosent av innbyggerne er afroamerikanere.

Bakgrunnen for de verbale angrepene er at Cummings blant annet har kritisert forholdene for migranter ved USAs sørlige grense. Biden, Sanders og Warren er blant dem som har kritisert presidents seineste utfall.

Donald Trump’s tweets are ugly and racist. They’re purposefully designed to turn us against one another. We cannot let that happen. Instead, we must follow my friend Elijah Cummings’ example and keep doing the work for the American people. https://t.co/t7heu6k3wq — Elizabeth Warren (@ewarren) July 27, 2019

Debattene for demokratenes kandidater

* CNN delte de 20 kandidatene inn i tre ulike nivåer for debattene 30. og 31. juli.

* Kravene for å delta var enten ved å få en oppslutning på 1 prosent i tre ulike meningsmålinger fram til 16. juli, eller ved å sikre bidrag fra minst 65.000 ulike givere.

* Nivå 1: Joe Biden, Kamala Harris, Bernie Sanders og Elizabeth Warren (to herfra i hver debatt).

* Nivå 2: Pete Buttigieg, Cory Booker, Amy Klobuchar, Beto O’Rourke, Julian Castro og Andrew Yang (tre i hver debatt).

* Nivå 3: Michael Bennet, Steve Bullock, Bill de Blasio, John Delaney, Tulsi Gabbard, Kirsten Gillibrand, John Hickenlooper, Jay Inslee, Tim Ryan og Marianne Williamson (fem til hver debatt).

* Eneste nye ansikt fra forrige debattrunde er Bullock, som erstatter Eric Swalwell, som har trukket seg.

* Neste debattrunde er i september. Der stilles det høyere krav for å få delta, både til oppslutning og antall givere.

(New York Times, Vox, CNN)