Verden

Det er snart 20 år siden skytemassakren på Columbine High School i Colorado markerte starten på en vond og uendelige lang serie med skoleskytinger i USA.

Den gang – og i de mange hundre skoleskytingene som har rammet amerikanske barn siden da – har ofre og overlevende sørget, privat og offentlig. Flere har bedt om strengere våpenlover. Men aldri har reaksjonen vært så fylt av et tydelig sinne som nå, etter at 14 elever og tre voksne ble skutt og drept på Stoneman Douglas High in Parkland i Florida i forrige uke.

Det tok 19 år gamle Nikolas Cruz bare seks minutter å gjennomføre massakren, utført med halvautomatisk gevær av typen AR-15, kjøpt på lovlig vis. USAs andre grunnlovstillegg sikrer amerikanske borgeres rett til å bære våpen. Landet har svært liberale våpenlover, og er dypt splittet i synet på disse. Et flertall av amerikanere støtter likevel bedre bakgrunnssjekker for kjøp av våpen.

Vil bli hjemme

Nå krever mange av de overlevende handling fra øverste hold. I dag skal president Donald Trump i møte om skytetragedien. Men presidentens agenda handler ikke om våpenlover, men om hvordan en kan gjøre skolene tryggere, som å innføre automatisk låste dører og bedre sjekk ved inngangene. Det holder ikke for David Hogg, elev ved Stoneman Douglas High, og hans skolekamerater. De krever endring i våpenlovene heller enn flere øvelser og tykkere skolevegger.

– Vi har fått en skattereform, men ingenting har skjedd for å beskytte livene til barna. Du gjør meg kvalm, sa 17 år gamle David Hogg, med klar beskjed til USAs øverste leder.

Alex Wind (17) sier til Washington Post at han og flere elever ikke vil møte opp på skolen igjen før det blir endringer i våpenlovene.

– Ingen av oss kommer til å dra tilbake til skolen før det skjer endringer i loven, sier han til avisen.

Generasjon skyting

I amerikanske medier kalles de «generation mass shooting», de mange tenåringene som har vokst opp med jevnlige masseskytinger på skoler over hele USA. Skoleskyting har blitt så vanlig i USA, at de aller fleste skolebarn får opplæring i hvordan de skal oppføre seg hvis det hender på deres skole.

En skal løpe til det tryggeste hjørnet i klasserommet. Holde sammen. Lytte til læreren. Barn helt ned i åtteårsalderen er med på øvelsene.

Nå varsler tenåringene en «marsj for livene våre» (a march for our lives) i Washington DC 24 mars. Der vil de kreve bedre våpenkontroll, og skape oppmerksomhet rundt all pengestøtten den mektige lobbyorganisasjonen National Rifle Association (NRA) gir til politikere i Kongressen.

NRA har brukt store ressurser på å støtte Dondal Trump, som under valgkampen lovte å aldri ta våpnene vekk fra amerikanere.

Ifølge Center for Responsive Politics brukte NRA hele elleve millioner dollar på å støtte Trump og nesten 20 millioner for å motarbeide Hillary Clinton, altså 31 millioner dollar, over 240 millioner kroner.

Ny styrke

Vanligvis blusser våpendebatten opp etter en slik massakre, men dør raskt igjen. Denne gangen er det annerledes. Det at ungdommene har klart å holde oppmerksomheten om skytingen oppe i amerikanske medier, kan føre til at amerikanske politikere tvinges til å gjøre noe, sier Are Tågvold Flaten, redaktør av nettstedet amerikanskpolitikk.no.

– De er jo uangripelige ofre og i en god posisjon til å tale sin sak. Det blir spennende å se hva det fører til. Men jeg har vanskelig for å se at dette vil føre til betydningsfulle endringer av lovverket. Om det skjer noe, så er det kanskje i rutinene for bakgrunnssjekker, sier Flaten til Dagsavisen.

Han tror likevel Donald Trump har lyst til å gjøre noe.

– Det ryktes at Trump sonderer terrenget og at han vil finne på noe som gir god PR og som viser at han tar saken på alvor. Men det er veldig vanskelig å forutse hva han vil gjøre, sier Flaten.

Etter massakren i Florida tvitret amerikanske politikere i tradisjon tro «tanker og bønner» til ofrene. Denne gangen fikk de raskt svar på tiltale av sinte overlevende som krevde handling.

Donald Trump tok også til Twitter, først med tanker og kondolanser til ofrene, deretter for å anklage FBI for å bruke for mange krefter på etterforskning av russisk innblanding i det amerikanske valget og samarbeid med Trumps valgkampteam, i stedet for å hindre drapsmannen Nikolas Cruz. Siden skyldte han på demokratene. Trump har ikke nevnt våpenlover med ett ord.

