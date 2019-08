Dronning Elizabeth slakter angivelig britiske politikere

Av Martin Jacob Kristoffersen, ABC Nyheter

Helt siden kong Karl I av England bokstavelig talt mistet hodet i borgerkrigen i 1649, har den britiske kongefamilien sluttet å blande seg inn i regjeringens affærer og ikke ytret sine politiske synspunkter offentlig.

Dronning Elizabeth II er spesielt kjent for å holde kortene tett til brystet, derfor er det spesielt når hennes synspunkter kommer fram.

I 2016, i forkant av brexit-avstemningen, skrev The Sun at dronningen støtter brexit, noe kongehuset avviste, og sa det er opptil borgerne å bestemme. The Sun baserte sin tittel på at dronningen i 2011 uttrykte misnøye med hvilken retning EU går i.

Nå skriver The Sunday Times at det er ikke bare retningen EU tar som dronningen skal ha uttrykt misnøye med - men også med dagens britiske politikere.

Ifølge avisens kilde er dronningen «provosert og frustrert» over Storbritannias politiske klasse, og at hun angivelig skal ha fått nok.

Dronningen, som i sin 67 år lange regjeringstid har «sett alt og hørt alt», har alltid vært godt informert om politiske forhold.

– Mangler evne til å regjere

«Jeg hørte henne gi uttrykk for sin misnøye med den nåværende politiske klasse og deres manglende evne til å regjere korrekt», sier en anonym kilde til avisen, som The Times kaller «ulastelig».

Dette skal ha begynt med at tidligere leder av Det konservative partiet, David Cameron, vant parlamentsvalget på å love en avstemning om brexit, en lovnad han ble nødt til å følge.

Både det at avstemningen ble noe av, og at det ble et nei til EU, var noe mange - også Cameron selv - ikke forventet, og de var ikke forberedt.

Etter at David Cameron gikk av i 2016 startet dronningens frustrasjon, og den har bare vokst siden, ifølge kilden til The Sunday Times.

Ikke enige om noe

Camerons avgang startet et rot uten like. Etter at den nye statsministeren Theresa May forhandlet fram en «skilsmisse» med EU – som EU var klare på ikke kunne reforhandles - ble den ikke godkjent i parlamentet, som ville reforhandle den, åkke som.

Faktisk så ble avtalen nedstemt med historisk mange stemmer i parlamentet, 202 mot 432. Ettersom parlamentet forlangte fra Theresa May det umulige, gikk hun gråtende av som statsminister tidligere i år.

Det er så mange motstridende interesser i parlamentet at de verken ønsket å godkjenne avtalen, eller at Storbritannia går ut uten en avtale, i en rekke avstemninger.

Det var også uenighet over hva det egentlig skulle stemmes over. Til og med parlamentets speaker (ordstyrer) John Bercow blandet seg inn og stoppet noen avstemninger fra å finne sted, med hjemmel i urgammel sedvane om at parlamentet ikke kan votere på akkurat det samme forslaget gjentatte ganger.

Vil at dronningen kaster Boris Johnson

May ble erstattet av spilloppmakeren Boris Johnson, som nå går inn for en såkalt «hard brexit», ettersom EU fortsetter å nekte en reforhandling. Johnson har gjentatte ganger lovet brexit 31. oktober «do or die», altså «på liv og død».

En hard brexit vil true hele den britiske unionen, ettersom Skottland, som insisterer på å forbli i EU, på ny vurderer en avstemning om løsrivelse fra Storbritannia, ifølge førstestatsminister Nicola Sturgeon.

Ifølge The Telegraph ønsker nå fortvilte politikere noe uhørt - at dronningen faktisk trer aktivt inn i det politiske basketaket. Hennes private sekretær, Edward Young, fikk dette opplyst fra sir Mark Sedwill, dronningens stabssjef og den høyest rangerte tjenestemannen i Storbritannia – at politikere fra begge sider av brexit-debatten vil ha den 93-årige monarken inn i «ringen», noe ingen av de to skal være særlig glade over.

Det er som om norske politikere hadde bedt Kong Harald om å løse en konstitusjonell krise i Norge.

– Statskupp!

Frykten skal være spesielt stor hos de som er imot brexit – altså imot utmeldingen. Statsminister Boris Johnson har uttalt at han nekter å gå av til etter at brexit er gjennomført, den 31. oktober, med eller uten avtale. Etter britisk lov er det ikke helt klart om en statsminister å respektere et mistillitsvotum og gå av øyeblikkelig, slik det er sedvane i Norge.

Brexit-motstandere vil at dronningen i et slikt tilfelle kaller Boris Johnson inn på teppet i Buckingham Palace, bruker sin dronning-makt, og gir ham sparken på egen hånd.

Jeremy Corbyn, lederen av det britiske arbeiderpartiet Labour, kommer da til å kaste seg inn i drosjen til dronningen og ta over. Duncan Smith, tidligere partitopp for de konservative, mener Labour med dette planlegger et statskupp, ifølge Express.

– Brexit er bortkastet tid

Storbritannias politiske rot gjør ikke særlig stort inntrykk på EU-parlamentets brexit-koordinator, Guy Verhofstadt.

I et leserinnlegg i Guardian påpeker han at Storbritannia har fortsatt valget mellom enten å avlyse hele Brexit, eller å be kommisjonens nye leder, Ursula von der Leyen, om enda en forlengelse av fristen.

– Men hvis brexit betyr brexit, så kan den fremforhandlede avtalen, eller backstop-delen av den, ikke forkastes, slik Johnson har bedt om, skriver Verhofstadt.

Backstop-delen av brexit-«skilsmissen» vil tvinge hele Storbritannia å fortsette å være en del av EUs tollunion, hvis de ikke blir enige med EU om noe bedre. Dette for å holde grensen mellom Irland og Nord-Irland åpen, og hindre nye politiske tumulter slik det var på 90-tallet.

Men han advarer likevel om at en brexit uten avtale vil få konsekvenser det ikke er tid å sikre seg mot. Mest avtalt mener han at hele brexit er en tragedie.

– Det er i tillegg bortkastet tid, i en æra der Kina og USA kjemper for globalt hegemoni og klimakrisen truer vår eksistens.

