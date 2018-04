Verden

Med to barn på armen trosset Yajaira (24) trusler om voldtekt og drap på vei mot USA. Reisen stoppet i Mexico, men tobarnsmoren har ikke gitt opp håpet.

– Vi skal til USA. Vi vil prøve å dra over uansett hva som skjer, sier tobarnsmoren Yajaira som nå bor på et flyktningmottak i Mexico by til NTB.

I åtte måneder har Yajaira og de to guttene hennes bodd på et herberge for flyktninger i Mexico by. Hun bestemte seg for å reise til USA da væpnede bander i Honduras begynte å kreve mer beskyttelsespenger enn hun hadde råd til.

Underveis ble de jaget av kriminelle og truet med voldtekt og drap hvis de ikke betalte. Mannen hennes måtte flykte for å unngå å bli drept. Alene dro hun videre med de to barna, men ble pågrepet på grensen til Mexico.

– Det var det beste som kunne skjedd egentlig. Vi ble også jaget av bander og har det bedre her, sier hun til NTB.

Dramatisk situasjon

Fredag besøkte statsminister Erna Solberg (H) herberget hvor Yajaira bor. Solberg fikk selv høre av nonnene som driver dette stedet, hvor dramatisk situasjonen er for migranter i Mexico akkurat nå.

– Sikkerhetssituasjonen er det største problemet vi har nå, sier Maria Magdalena Silva, som leder herberget CAFEMIN.

– Rett før dette besøket måtte vi evakuere beboerne. En kriminell gjeng hadde infiltrert herberget vårt på jakt etter en gruppe barn. Barna hadde blitt frigjort fra denne gjengen tidligere, men nå hadde noen av gjengmedlemmene sporet dem opp. Barna gjenkjente dem og slo alarm, sier Silva til NTB.

– Det er voldsomt å høre historier om folk som flykter fordi en tolv år gammel jente brukes som narkobud, sier Solberg.

Flykter fra vold og kriminalitet

Hun påpeker at strømmen av flyktninger ikke bare er arbeidsmigranter.

– Mange flykter fra de mellomamerikanske landene på grunn av voldsomme sikkerhetsproblemer og organisert kriminalitet, sier den norske statsministeren.

Etter at USAs president Donald Trump begynte å snakke om muren han skulle bygge, har antallet migranter som stopper i Mexico, økt kraftig. Resultatet er overfylte herberger som CAFEMIN hvor migrantene er sårbare for de velorganiserte bandene som ønsker å tjene penger på å få folk til USA.

Mye av dette dreier seg om narkotikasmugling, og mange blir ofre for prostitusjon og utnyttelse.

– Men folk blir også kidnappet for at kriminelle skal ta organene deres og selge dem til transplantasjon. Det er grusomt å høre folk fortelle disse historiene, sier Solberg.

Bedre levekår

Hun understreker at USA, i likhet med andre land, må ta imot mennesker som kommer til grensen og søker asyl. Samtidig har alle land rett til å avvise asylsøkere som ikke har et rettmessig krav på asyl.

– Men det betyr ikke at man bare kan ha det som ensidig politikk. Man må også bidra til jobbskaping i de landene flyktningene kommer fra slik at de ikke flytter på seg. Det må også USA se er viktig å gjøre, ikke minst i forhold til de mellomamerikanske landene, sier Solberg.

(NTB)