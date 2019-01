Av Roger Grosvold - ABC Nyheter

Nytt år gir nye reisemuligheter, og for mange av oss er det kombinasjonen av unike opplevelser og eksotiske destinasjon som blir tungen på vektskålen når ulike reisemål skal vurderes. En fersk undersøkelse utført av Norstat for FINN reise viser at det først og fremst er USA og Canada vi drømmer om å oppleve.

– USA har jo enormt mye å by på, fra filmbyen Los Angeles i vest til shopping- og opplevelseseldoradoet New York i øst. Med flere direkteruter og økt konkurranse har det blitt enklere og rimeligere for mange å oppfylle USA-drømmen, sier kommersiell direktør for FINN reise, Terje Berge, i en pressemelding.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vær tidlig ute – og bruk støttestrømper

På en solid andreplass over nordmenns drømmedestinasjoner i det nye året, finner vi Australia og Maldivene. Terje Berge tror slike reisemål vil bli mer populære i tiden fremover ettersom over halvparten av de spurte svarer at de helst planlegger turen selv fremfor å benytte reiselivsaktør.

– Mange synes ikke det gjør noe å måtte ha et ekstra stopp på veien, så lenge billettene er billigere. Det er derfor gledelig å se at så mange nå oppfyller drømmene sine om å dra på ferie til eksotiske reisemål, sier han.

Dersom du vil gjøre kupp når det gjelder årets drømmeferie, råder marked- og administrasjonssjef Ellen Wolff Andresen i Ticket.no til å begynne letingen spå snart som mulig.

– Dersom du vil sikre deg et konkret hotell er det viktig å bestille tidlig. Prisene på flybilletter blir også dyrere jo nærmere avreise man kommer. De billigste billettene går først, sier Andresen som også anbefaler å ta forholdsregler når det kommer til lange flyturer.

– Kjøp deg opp på fly om det er mulig slik at du får bedre plass. Det er verdt hver krone å sitte bedre på en lang flyreise. Bruk støttestrømper for blodsirkulasjonen og ikke sitt stille hele tiden – beveg deg!

Les også: Dette irriterer oss mest på flyplassen.

Drømmen om Norge

USA og Australia til tross, det er ikke alle som nødvendigvis ser utover når det gjelder årets store drømmetur. Ifølge Norstats undersøkelse planlegger 35 prosent av oss å legge reisen til Norge.

Ifølge Berge i FINN Reise er det det unike landskapet og naturopplevelsene i vår nordligste landsdel som stadig tiltrekker seg nye besøkende.

– Vi reiser året rundt nå og tiltrekkes av aktiviteter som toppturer, fiske, surfing, kajakkpadling og snøscootersafari. Reiser til Nord-Norge, med Lofoten i spissen, er noe vi ser at blir stadig mer populært - og disse destinasjonene er drømmedestinasjoner for svært mange av oss, kommenterer Berge.

Saken er først publisert på ABC Nyheter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!